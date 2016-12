Los taxistas de la capital reculan y continúan con las movilizaciones

Los taxistas de Santa Cruz decidieron ayer continuar con las movilizaciones previstas en la avenida Tres de Mayo, entre las seis y las ocho de la tarde, a pesar de que el lunes a última hora anunciaron que iban a paralizarlas debido a que habían llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de la capital.

Sin embargo, el portavoz de Élite Taxi, Miguel Ojeda, ha indicado que los profesionales que han convocado esta manifestación, consistente en colapsar la avenida Tres de Mayo los días 19, 20 y 21, ya no quieren hablar con el Consistorio chicharrero, "pues nos han enviado una documentación con la que no estamos de acuerdo y con la que no se resuelve ninguna de nuestras demandas". "Lo que no vamos a permitir es que se rían de nosotros", dijo.

Paciencia

El concejal de Servicios Públicos, el nacionalista Dámaso Arteaga, ha mostrado su sorpresa ante lo ocurrido, pues "se suponía que habíamos llegado a un acuerdo". "Este Ayuntamiento envió esta mañana [ayer] a los taxistas el documento en el que se recogía lo tratado en la reunión del lunes con la que se desconvocaron las movilizaciones, por eso no entendemos lo que ha pasado. Los taxistas ni siquiera nos han cogido el teléfono. Y la verdad es que nuestra paciencia tiene un límite", añade el edil.

Pero es que además los taxistas no solo han decidido continuar con las movilizaciones previstas, sino que también, y según anuncia Ojeda, ya han pedido permiso a la Subdelegación del Gobierno para volver a manifestarse los días 2, 3 y 4 de enero en el mismo sitio y durante las mismas horas, por lo que una caravana de taxis volverá a colapsar la Tres de Mayo.

El portavoz de Élite Taxi recuerda que los taxistas exigen al Gobierno de Canarias que apruebe el aumento de la tarifa porque "ya es una realidad en le resto de los municipios de la Isla". Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado la propuesta. Asimismo, los taxistas de Santa Cruz critican la "lentitud en la convocatoria de elecciones por parte del Ayuntamiento capitalino" para elegir a la nueva Mesa del Taxi. "Queremos elegir de una vez por todas a nuestros representantes", apunta Ojeda.

El sector también pide la "urgente retirada de licencias prometida por el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez". El portavoz de Élite Taxi explica que, "según la ordenanza municipal, debe haber 732 licencias de taxi en el municipio, pero en la actualidad superamos esta cifra en 165".

Los taxistas exigen, además, "poder recoger pasajeros en los aeropuertos y puertos, pues somos el único municipio de España donde esto está prohibido", y la "urgente convocatoria de las ayudas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz para que los compañeros puedan adaptar sus vehículos al transporte de personas con movilidad reducida".

El Ayuntamiento de Santa Cruz lamenta el daño que "trata de producir el colectivo Elite Taxi entre la ciudadanía y el sector comercial de la ciudad, a raíz de la ruptura unilateral del acuerdo que se había alcanzado este lunes". No obstante, el concejal de Servicios Públicos reitera la voluntad conciliadora mantenida por el Consistorio y el llamamiento al diálogo.

En ese sentido, el edil explica que "la decisión adoptada por ÉliteTaxi de reanudar la movilización choca con el compromiso de reunirnos hoy mismo, con carácter urgente, con el Gobierno de Canarias, en un encuentro al que acudirá el resto de las agrupaciones de profesionales que representan al sector del taxi para tratar la equiparación de las tarifas urbanas e interurbana".

Asimismo, "el Ayuntamiento mantiene intacto su compromiso con el sector y ha puesto dos millones de razones sobre la mesa", indica el concejal, al referirse al montante de la partida incluida en el presupuesto de 2017 para el rescate de licencias. "Por eso le hemos solicitado a Elite Taxi que concrete por escrito cuáles son sus propuestas y peticiones, sin que hasta el momento haya tenido entrada en el registro reivindicación alguna", agrega.

Con respecto a la convocatoria de la Mesa del Taxi, el edil reconoce que se ha producido un retraso pero anuncia que todo estará listo para febrero. También, añade el concejal de Servicios Públicos, se está trabajando para convocar lo antes posible las subvenciones dirigidas a adaptar vehículos para pasajeros con discapacidad.

Pese a que ayer volvieron a salir a la calle, la Policía Local contabilizó un menor seguimiento que en la concentración del lunes.