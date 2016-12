Los taxistas de Santa Cruz mantienen las movilizaciones en Tres de Mayo

Los taxistas de Santa Cruz han decidido continuar con las movilizaciones previstas para hoy y para mañana en la avenida Tres de Mayo, entre las seis y las ocho de la tarde, a pesar de que ayer a última hora anunciasen que iban a paralizarlas debido a que habían llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento capitalino.

Sin embargo, el portavoz de Élite Taxi, Miguel Ojeda, ha indicado a la opinión de tenerife que los profesionales que han convocado esta manifestación ya no quieren hablar con el Consistorio chicharrero, "pues nos han enviado una documentación con la que no estamos de acuerdo y con la que no se resuelve ninguna de nuestras demandas". "Lo que no vamos a permitir es que se rían de nosotros", apunta.

Pero no solo continuarán las movilizaciones previstas, sino que además, y según anuncia Ojeda, ya han pedido permiso a la Subdelegación del Gobierno para volver a manifestarse los días 2, 3 y 4 de enero en el mismo sitio y durante las mismas horas, por lo que una caravana de taxis volverá a colapsar la Tres de Mayo. Desde el Ayuntamiento se indica que en todo momento se ha intentado llegar a un acuerdo con los taxistas, pero que estos hoy ni siquiera han cogido el teléfono.

Los taxistas exigen al Gobierno de Canarias que apruebe el aumento de la tarifa porque "ya es una realidad en le resto de los municipios de la Isla". Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado la propuesta. Asimismo, los taxistas de Santa Cruz critican la "lentitud en la convocatoria de elecciones por parte del Ayuntamiento capitalino" para elegir a la nueva Mesa del Taxi. "Queremos elegir de una vez por todas a nuestros representantes", apuna Miguel Ojeda.

El sector también pide la "urgente retirada de licencias prometida por el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez". El portavoz de Élite Taxi explica que, "según la ordenanza municipal, debe haber 732 licencias de taxi en el municipio, pero en la actualidad superamos esta cifra en 165".

Los taxistas exigen, además, "poder recoger pasajeros en los aeropuertos y puertos, pues somos el único municipio de España donde esto está prohibido", y la "urgente convocatoria de las ayudas por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz para que los compañeros puedan adaptar sus vehículos al transporte de personas con movilidad reducida".