La bailarina en busca del cetro

"Sé que se me harán cortos los minutos que pase sobre el escenario, por eso no tengo ningún miedo "

"Daniel Pages vino a la tienda en la que trabajo para decirme que sería candidata. No me esperaba algo así"

Aún faltan más de tres meses, pero Laura Rodríguez ya piensa en la noche del 22 de febrero, cuando se suba al escenario del Recinto Ferial para optar a ser Reina del Carnaval 2017 de Santa Cruz de Tenerife, con un diseño de Daniel Pages, y representando a McDonald's y la opinión de tenerife. Esta joven de 26 años es de El Sobradillo y, aunque lleva el Carnaval en la sangre, es la primera vez que se enfrenta a una actividad relacionada con la moda o la pasarela. Aunque cualquiera lo diría, puesto que el desparpajo con el que se mueve ante la cámara hace pensar que toda su vida ha transcurrido delante de los focos.

Es ahora cuando la santacrucera comienza a asimilar que será una de las jóvenes que opten el próximo mes de febrero al título de Reina del Carnaval chicharrero. "Me hace mucha ilusión participar en todos los actos previos y me enfrento a todo ello sin ningún miedo", sentencia Rodríguez, quien sabe que "sé que los minutos que pase en el escenario mostrando la fantasía de Daniel Pages se me van a hacer muy cortos". Estos días, la joven tiene la suerte de aprender de las mejores puesto que en el equipo del diseñador palmero hay ya algunas Reinas del Carnaval, como Amanda Perdomo (2014) y Cecilia Navarro (2016), las dos representando a McDonald's y la opinión de tenerife.

Laura Rodríguez comenzó la carrera de Física pero tras el primer curso cambió de opinión e inició sus estudios en Psicología en la Universidad de La Laguna. Le gusta especialmente la psicología laboral y la forense y espera poder estudiar, en breve, en máster relacionado con alguna de estas dos ramas. La joven trabaja actualmente en una tienda de ropa del centro de la capital chicharrera y fue allí donde le dieron la noticia de que sería una de las candidatas a Reina del Carnaval de Santa Cruz. "Daniel Pages vino en el mes de septiembre para decirme que me había elegido. No me esperaba algo así pero no puedo estar más contenta", dice Rodríguez.

Aún es pronto para que la fantasía idea por Pages comience a tomar forma pero la joven ya ha tenido la oportunidad de acudir al taller del diseñador palmero para descubrir los bocetos. "Desde que vi los dibujos supe que Daniel no se había equivocado y que ese traje era para mí", relata la candidata, quien estos días ejercita sus piernas y su cuello para, en febrero, estar lista para poder soportar las decenas de kilos que pesan las fantasías del Carnaval santacrucero. Sin embargo, Laura Rodríguez sabe lo que es ejercitarse a fondo puesto que ha formado parte, durante años, de una comparsa.

Su relación con la murga Los Joroperos comenzó hace ya siete años, cuando aún estaba estudiando en el instituto. "Un día, vi a un chico que llevaba una chaqueta de la agrupación y, como siempre me había gustado verlos actuar, le pregunté qué debía hacer para entrar en la comparsa. Y desde entonces he estado con ellos". La joven no tenía nociones de baile cuando pasó a formar parte de Los Joroperos pero siempre le ha gustado mover el esqueleto y, asegura, "somos como una gran familia y siempre nos ayudamos los unos a los otros".

"Los mejores recuerdos que tengo del Carnaval están relacionados con Los Joroperos", afirma Rodríguez quien, no obstante, reconoce que es una actividad muy sacrificada puesto que le roba muchas horas. "Empezaremos a ensayar en unos 15 días y, aunque este año tenga que compaginar los ensayos de la comparsa con la preparación para la Gala de la Reina, jamás pensé en dejar una de las dos cosas", explica la joven, quien lleva el Carnaval en la sangre.

A pesar de llevar casi una década vinculada al Carnaval de Santa Cruz no procede de una familia especialmente seguidora de esta fiesta. "Desde pequeña me gustaba el baile y el Carnaval y no me perdía una cabalgata", recuerda la joven, quien además sale desde hace años con sus amigos para disfrutar al máximo las noches de fiesta en la calle. "Siempre tengo ganas de salir y el próximo año, aunque tenga que compaginar la comparsa y ser candidata a Reina, también disfrutaré de la fiesta en la calle. Aunque este año se nos está echando el tiempo encima porque siempre empezamos a organizarlo todo en el mes de septiembre y, en esta ocasión, aún no hemos pensado de qué nos vamos a disfrazar", comenta la joven.