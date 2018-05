"En el segundo partido debemos mostrar una mayor concentración"

Play Off Liga Endesa. Real Madrid vs Iberostar Tenerife

Fotis Katsikaris lamentó la derrota de los suyos ayer, pero a la vez resaltó la capacidad de sufrimiento y competitividad del Iberostar. "Hemos estado dentro del partido en todo momento, y compitiendo desde el principio; lo que pasa es que nos han fallado factores que en un partido de play off, ante un equipo como el Real Madrid, hacen que todo sea más difícil", expuso el griego en relación al "control de las pérdidas y los puntos generados tras rebotes ofensivos". "Al final estábamos muy cerca, pero hemos concedido más canastas. Estamos hablando de la mitad de los puntos del Real Madrid", señaló antes de pedir un paso al frente de cara al segundo encuentro de la eliminatoria. "Debemos tener más concentración el martes y competir para intentar ganar el partido", significó.

"Felicito al equipo porque llevábamos seis días fuera de casa, algo que no es fácil con los problemas de lesiones; pero me gusta el orgullo que está demostrando en la cancha", añadió el técnico griego, que también pidió a los suyos que mañana lo den "todo delante de nuestro público" para ganar el segundo partido "y poder jugar el jueves de nuevo aquí". Sabe eso sí, Katsikaris, que la empresa "será más complicado". "A partir de hora el Madrid va a coger más ritmo, tanto de manera individual como grupo. Es algo normal que después de una semana de tanto desgaste y tanta euforia... Te vacías, desde el utillero hasta el presidente. Esperamos la mejor versión del Madrid no tengo ninguna duda. Hoy no tenían ese ritmo, pero quiero que hagamos nuestro trabajo y competir", añadió finalmente.

Por su parte, Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, reconoció que a sus jugadores les faltó "frescura" pero al menos fueron capaces de solventar un duelo "difícil". "No puedo estar muy contento con la actuación del equipo pero hemos sido capaces de sacar adelante un partido difícil", explicó, para recordar también que la serie "no ha hecho más que comenzar". Además, el técnico vitoriano informó que Fabian Causeur no pudo jugar al levantarse con fiebre, lo que se suma a la baja de Trey Thompkins, que tuvo que viajar a Estados Unidos por la muerte de su madre, y cuya presencia el martes en Tenerife ve complicada.