Félix Hernández: "El sábado necesitamos un pabellón lleno"

Al igual que Katsikaris, se marchaba contento Félix Hernández de Vitoria por la labor del Iberostar Tenerife en el Buesa Arena. "Fuimos intensos en todo desde el principio hasta el final aunque ellos tienen mucho talento delante. Acabamos con buenas sensaciones y es cierto que la labor arbitral tampoco nos ayudó demasiado, con muchos tiros libres de ellos y algunas decisiones que igual nos perjudicaron, pero aún así competimos y estamos con buenas sensaciones para afrontar ahora el inicio, contra el Fuenlabrada, de lo que se puede denominar una pequeña liga", apuntaba el dirigente aurinegro.

Con la mente ya en el duelo del sábado contra el Montakit Fuenlabrada, el presidente canarista califica este encuentro como "muy, muy importante, no solo por mantener las opciones de meterse entre los ocho primeros, sino por aspirar al noveno, que es el que permitiría jugar directamente en competición europea el próximo año". Hernández recalcó que "el equipo ha dado la cara y aunque ellos han metido muchos puntos" no considera que esa centena de tantos se deba a "una mala defensa" de los aurinegros. "Nos quedamos con que se compite pero que también con que el equipo necesita el apoyo de la afición y un pabellón lleno para que esas opciones de jugar play off se mantengan intactas hasta el final", expuso el máximo responsable de la entidad canarista. En esa pelea por repetir eliminatorias por el título, Félix cree que, "sin descartar que también se meta el Estudiantes, hay cuatro equipos que nos jugaremos la séptima y la octava plaza". "El Gran Canaria, el Murcia, el Fuenlabrada y nosotros", concretó.

Inferioridad interior

Aunque Tobey acabó con 17 puntos y 13 rebotes, el Iberostar sufrió mucho en el juego interior, especialmente en la primera mitad. Así, en los 20 minutos iniciales entre Voigtmann, Poirier y Shengelia hicieron 25 tantos (10/13 en tiros de dos de puntos), 10 rechaces y 35 de valoración. Acabaron con 34 tantos (12/16), 14 rebotes y 50 de valoración.

Presencia de Ale Martínez

La cercanía de Palencia, ciudad en la que entrena ahora, posibilitó que Alejandro Martínez, entrenador canarista durante 12 años, se acercara hasta Vitoria para ver el encuentro de los aurinegros. Allí coincidió con el presidente aurinegro Félix Hernández, el vicepresidente Santiago Cacho y el consejero Dani Cañibano, así como como el gerente Aniano Cabrera. El viernes toda la directiva canarista había estado en Palencia presenciado el duelo del Palancia ante el Prat.

Dos sustos al final

En el tramo final del partido tanto Tim Abromaitis como Josh Akognon sufrieron sendos percances físicos. El primero se llevó un golpe a la altura de la cadera, mientras que el base, en la penetración de la última jugada, se volvió a lastimar la rodilla derecha. Ambos abandonaron el Buesa Arena sin aparente problema después de que Katsikaris, sin pronunciarse con exactitud, expresara su deseo de que los percances no tuvieran incidencia en el partido del domingo..

Regreso a la Isla

La plantilla canarista regresó anoche mismo a la Isla en vuelo directo desde Bilbao. Los aurinegros comenzarán mañana a preparar el duelo del sábado por la tarde (18:00 horas, Santiago Martín) en el que se juegan buena parte de sus opciones de play off. El Iberostar intentó cambiar en dos ocasiones el horario de este enfrentamiento a las 19:30 horas para que no coincidiera con el CD Tenerife-Huesca de Segunda División de fútbol, pero Movistar finalmente denegó esta posibilidad.