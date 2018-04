Vasileiadis: "Poco a poco notaremos que tenemos toda la semana para preparar los partidos"

Kostas Vasileiadis vive estas dos jornadas sensaciones especiales. El pasado domingo con su visita al Bilbao Arena, la que fue su cancha durante cuatro cursos; y el próximo fin de semana en el partido en Málaga ante el Unicaja, otro de sus exequipos en la Liga Endesa. El heleno reconoce sentirse halagado y "muy querido" por el "gran recibimiento" que tuvo en Miribilla, algo que desea se repita dentro de unos días en suelo andaluz. "Es un sitio que conozco de dos etapas, fueron buenos años", apunta el heleno del Iberostar Tenerife, que espera "un partido complicado ante un equipo de Euroliga y con mucho talento".

Vasileiadis, sin embargo, no quiere preocuparse de la entidad del rival, sino en aprovechar el trabajo previo para tratar de afrontar con garantías este duelo. Y en este sentido busca el lado positivo de no tener que pensar ya en la competición continental. "Lo mejor es eso, que podemos tener toda la semana para preparar los partidos mejor, y poco a poco lo iremos notando en los próximos partidos", comenta el de Salónica, sabedor de que el play off "con una victoria más está más cerca", aunque como el resto de compañeros prefiere no hacer cuentas. "Lo mejor que podemos hacer es fijarnos solo en nuestro equipo, trabajar bien y sacar el mayor número posible de triunfos. Ya al final de temporada se verá qué hemos hecho y dónde estamos", añade el heleno.