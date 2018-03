'Supervivientes 2018': Alejandro Albalá deja a Sofía Suescun en directo

Los últimos acercamientos de Sofía con Logan han acabado con la paciencia de Alejandro Albalá rompió este jueves con Sofía Suescun en directo y sin que ella lo sepa. El tonteo que la superviviente ha tenido con su compañero en Honduras ha acabado con su paciencia. "Esto no hay quien lo aguante", explicó a Jorge Javier en el plató de Madrid, dónde también se encontraba su exnovia, Chabelita, hija de Isabel Pantoja, y pareja de otro de los concursantes de esta edición, Alberto Isla, quién le mostró su apoyo, después de semanas de rifarrafe entre ambos.

"No es el hombre de mi vida", había advertido la ganadora de ´Gran Hermano´ a Melissa y Saray en su destierro al "ático". Estas palabras no gustaron a Albalá, con quien lleva tres meses de relación. "Me desligo de la defensa directa de ella y yo creo que a día de hoy, mi relación con Sofía ha terminado", sentenció mientras la dirección del programa le aseguró que su ruptura no le costará su puesto de trabajo.

Jorge Javier también anunció que no se le comunicará su decisión a Sofía pero ella se lo podrá oler cuando pase el tiempo y no reciba ni su visita ni sus mensajes como suele ocurrir a lo largo del ´reality´.