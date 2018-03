"Hicimos un buen trabajo en defensa, pero con dos triples no puedes ganar"

Sensaciones encontradas y visión a medio plazo. Así salió ayer Fotis Katsikaris de La Fonteta. Sabía el griego que al margen de tratar de dar la sorpresa ante el Valencia, la prioridad es que su equipo se viniera abajo emocionalmente después del batacazo europeo. "El objetivo mayor y lo primero que debíamos hacer era recuperar sensaciones después de la eliminación hace unos días en Champions. Queríamos recuperar las sensaciones sobre todo en defensa, recobrar nuestra identidad como equipo porque llevamos un mes, después del parón, defendiendo muy mal. Y a partir de ahí reconstruir nuestra confianza y nuestro juego en ataque", señaló el heleno a modo de resumen previo. "Y creo que hemos hecho un buen trabajo defensivo pese a que sabíamos la ventaja que podían sacar con Dubljevic. Pero el equipo ha estado muy bien, concentrado, peleando y controlando el rebote menos los últimos minutos", valoró el preparador canarista antes de rendirse a la evidencia. "Con dos triples igual pueden aguantar y pelear, pero si no metes desde fuera no puedes ganar. Tuvimos muchos tiros abiertos y los fallamos, y eso afecta mucho a la moral y psicológicamente al grupo", reconoció. "Hay cosas positivas, y debemos mirar nuestro futuro con mucho optimismo; ahora tenemos una semana de entrenamientos para preparar bien los partidos y poder recuperar a la gente. Cada partido será una final para nosotros", añadió.

Cuestionado por su hoja de ruta en estas 11 jornadas que restan, Katsikaris dice que tratará, "primero, de recuperar a gente físicamente", ya que hay que tener en cuenta, "el desgaste que ha supuesto para el equipo el disputar dos competiciones". "Estábamos en un punto alto hasta la Copa pero después del parón el equipo no ha sido el mismo y ahora hay que hacer que cada uno crea en sí mismo con el fin de hacer el máximo esfuerzo y afrontar los partidos como una final", explicó igualmente antes de poner en valor la capacidad mental de los suyos. "He visto cosas muy positivas con una reacción tras la derrota. Hay que seguir y competir. No era un rival fuera de casa para recuperar, pero el equipo ha estado muy bien y estoy muy contento con la defensa, aunque lo podemos hacer todavía mejor", argumentó para desear, finalmente, una mejora, en el lanzamiento exterior. "Debemos creer en el tiro porque tenemos a gente que puede meter, no es que no tengamos tiradores", dijo.