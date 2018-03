"La derrota nos servirá para darnos cuenta de lo que cuestan las cosas"

Joseba Etxeberria no escondió al término del partido de ayer su decepción por la derrota y el comportamiento de sus hombres sobre el terreno de juego. "Hemos estado incómodos en todo momento, por lo que debemos mejorar, especialmente en relación con esa sensación de que cuando el partido está atascado necesitamos un golpe para reaccionar y ahí es donde tenemos que trabajar", manifestaba el técnico guipuzcoano en primer lugar.

Reconoció que "siempre que pierdes, es una mala noticia", pero considera de igual manera que esa derrota "va a servir para aprender, para darse cuenta de lo que cuesta conseguir llevar unta dinámica buena". "Porque cuando te va bien, das por hecho muchas cosas y lo cierto es que siempre hay que pelearlas e ir a por ellas, no esperar a que pasen", agregó. "Tenemos que ir a por los partidos", insistió, para señalar a continuación que el traspié de Soria "hay que analizarlo para luego sacar conclusiones, ver los porqués y mejorar a partir de ello".

Más que nunca, Etxeberria piensa que su discurso del "partido a partido" es el correcto. "Mi experiencia en el fútbol me dice que hay que centrarse en esa semana concreta en la que estás y vamos a seguir así", comentó. Y asegura que "este golpe va a ayudar a que se trabaje más fuerte y con más humildad si cabe". Ahora, dice que toca "recuperarse de este esfuerzo y pensar en el Lorca que pese a que sus números no son buenos no hay que fiarse".

El preparador del CD Tenerife no quiere aferrarse a ninguna hipótesis como el hecho de que si el portero rival no hubiera estado tan inspirado y su equipo llega a marcar en la mitad inicial, qué habría pasado: "Es cierto que en la primera parte aunque estábamos incómodos las ocasiones eran nuestras, pero no podemos llevarnos por eso". Explicó que desplazó a Bryan Acosta hacia la derecha para "utilizar a un jugador de enganche (Casadesús) que pudiera filtrar balones a Longo y generar situaciones". Por último, indicó que sabía que el Numancia era "un equipo muy ordenado, sobre todo en casa, donde te presiona mucho", además de exculpar a los tres jugadores que fueron novedad en su once, porque dice que "las malas sensaciones fueron de todo el equipo, no de ellos".