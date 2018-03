Pastor advierte que Canarias necesita el presupuesto estatal

J. C. GUERRA

La presidenta del Congreso, Ana Pastor, junto a la secretaria general del PP canario, Australia Navarro (izquierda). J. C. GUERRA

El PP de Canarias seguirá apostando por la "responsabilidad" y no por el rédito político "a corto plazo" en la política de las Islas. La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, valoró la "vocación de servicio público" y el "talante de diálogo y acuerdo" que caracterizan al presidente regional del PP, Asier Antona, del que destacó su defensa "incondicional" de la gestión pública y su solvencia como máximo representante del PP en las Islas.

Antona fue arropado ayer en el Foro Prensa Ibérica por la que calificó como su "madrina política", una asidua visitante de Canarias que el jueves cogió el avión nada más terminar el tenso debate en el Congreso sobre la prisión permanente revisable para trasladarse a Gran Canaria.

Pastor incidió en la importancia decisiva que tiene la aprobación de los presupuestos del Estado de 2018 para las comunidades autónomas y especialmente para Canarias. "Canarias necesita de los presupuestos y para eso los partidos tienen que actuar con responsabilidad porque hay muchas cosas por resolver en asuntos como el REF, la mejora de la conectividad entre las Islas y la Península o las inversiones en puertos y aeropuertos", subrayó.

La presidenta de la Cámara Baja señaló que el objetivo más importante que persigue el Gobierno que preside Mariano Rajoy es la estabilidad y la consolidación del crecimiento económico a través del diálogo y los acuerdos a los que se está llegando en materias como el incremento del salario mínimo interprofesional, la mejora retributiva de los cuerpos de seguridad del Estado o el reciente pacto con los sindicatos para mejorar las condiciones de los empleados públicos.

Intereses generales

Según Pastor, ahora "debemos anteponer los intereses generales a los particulares o partidistas" para sacar adelante los presupuestos de 2018, que el Consejo de Ministros aprobará la próxima semana. En las cuentas estatales hay "medidas relevantes" que afectan a los ciudadanos, advirtió Pastor, como es el caso de las ayudas fiscales a pensionistas y familias, pensiones de viudedad, las pequeñas y medianas empresas (pymes), etcétera. En definitiva, Pastor destacó que el presupuesto es como una "guía" necesaria para fijar las prioridades y directrices de la acción del Gobierno.

En el año que se cumplen 40 años de la aprobación de la Constitución española, Ana Pastor también quiso realzar la labor de los medios de comunicación y su labor "en búsqueda de la verdad aunque a veces no nos guste".

La máxima representante del Parlamento español no quiso eludir el bronco debate vivido en la Cámara el jueves por la prisión permanente revisable. Para Pastor "la gente no entiende de intereses partidistas, no se puede trasladar la imagen a la ciudadanía de que es más importante la política que las personas, hay que estar atentos a lo que dice la calle y la calle habla con mucha claridad sobre los asuntos que preocupan a todos".