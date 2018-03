Histórico: 10.000 personas se manifiestan en Santa Cruz por "unas pensiones dignas"

"Gobierno de ladrones no nos robes las pensiones". "Jubilados, si no luchas, nadie te escucha". "Qué barbaridad, qué barbaridad, nos roban las pensiones y la dignidad". "Una, dos y tres; una dos y tres; si no nos hacen caso, volvemos otra vez".

Estos son algunos de los eslóganes que están coreando la mañana de este sábado las miles de personas que se manifiestan por las calles del centro de Santa Cruz de Tenerife por unas pensiones dignas.



Es la segunda gran movilización de los pensionistas en toda España, incluida Canarias, tras la celebrada el pasado 22 de febrero.

En la concentración de la capital tinerfeña participan mayores pero también mucha gente joven que se ha sumado para solidarizarse con ellos y para exigir que cuando les toque a ellos también puedan acceder a unas retribuciones dignas.

Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, y Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, son los principales blancos de las críticas de los manifestantes, aunque las reivindicaciones también se dirigen a políticos de otras formaciones, aparte del PP.

La manifestación en Santa Cruz de Tenerife ha partido este sábado pasadas las 11:30 horas de la plaza Weyler. Según diversas fuentes, puede haber alrededor de 10.000 personas e incluso se puede superar esta cifra a lo largo de la mañana.

Los organizadores han manifestado su enorme satisfacción por el éxito de la convocatoria, con más asistentes que la primera del pasado 22 de febrero.