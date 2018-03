La Policía Local de Santa Cruz denuncia un vertido ilegal en el barranco de Jagua

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, concretamente, del grupo de Protección del Entorno Urbano (Proteu), detectaron el pasado martes, un vertido ilegal en la zona del barranco de Jagua, en San Andrés.



En concreto, estos policías observaron como un camión, que luego se comprobó que pertenece a una empresa constructora radicada en La Laguna, tiraba una importante cantidad de maderas en una zona próxima y abandonaba el lugar.



Los policías no pudieron dar el alto al conductor del citado vehículo porque estaban colaborando con personal del albergue Valle Colino en el rescate de un perro abandonado en esa zona.



Los agentes pudieron observar la matrícula del infractor y tramitar la correspondiente acta administrativa elevando un informe al respecto.



La primera teniente de alcalde y concejal delegada de Seguridad Ciudadana, Vial y Movilidad de Santa Cruz de Tenerife, Zaida González, del PP, destacó esta actuación policial indicando que "la Policía Local sabe cuál es su trabajo y lo hace". "Lo que no parece de recibo es responsabilizar a nuestros agentes del estado en el que se encuentran los alrededores del Punto Limpio de San Andrés", dijo.



Para la edil, además del trabajo policial, "sería muy interesante contar con la colaboración institucional del área de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife para adoptar medidas de control también en el exterior de su instalación". "No en vano esos vertidos se producen en esa zona porque como dicen los propios vecinos hay incívicos que los dejan a las puertas del Punto Limpio cuando está cerrado o también debido a que allí no se recogen todo tipo de residuos", añadió González.



Por su parte, la Policía Local ya está realizando gestiones para que la empresa propietaria del vehículo identifique al conductor que realizó esos vertidos, aunque también se ha remitido todo este expediente al departamento correspondiente del área de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos del Ayuntamiento capitalino.