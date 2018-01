Trucos para alargar algo más la batería de tu móvil

El teléfono móvil se ha convertido en un imprescindible de la vida diaria de las personas. Dentro de un dispositivo tan pequeño existen aplicaciones que solucionan todo tipo de problemas. Desde la banca móvil, el GPS, los diarios digitales on line, aplicaciones deportivas... la infinidad de usos que tiene un teléfono en la actualidad hace que sea casi imposible no echar mano de él, pero también provoca que la batería se descargue en menos tiempo y también tenga menos durabilidad.

Así, son muchos los que desconocen que hay un serie de trucos para que la carga del teléfono dure algo más. 'Tips', algunos no muy extendidos, que ayudarán a que la carga perdure y por ende, dure más la vida útil de la misma. Toma nota.



Limpiar el puerto de carga

Limpiamos la pantalla e incluso la carcasa del teléfono, pero como en todos los componentes informáticos, los puertos y entradas son susceptibles de llenarse de polvo. La ranura para el cable de la batería puede llenarse de porquería que acabe inutilizándola, por lo que pasar un palillo o bastoncillo de los oídos cada cierto tiempo puede ser una buena idea.



Fondos de colores llamativos

Son muchos los fans de las decoraciones llamativas para sus móviles. Desde carcasas recargadas, con brillantina o muñecos, hasta fondos de pantalla a todo color, con los dibujos favoritos o incluso de la familia en la mejor fiesta. No está mal, pero lo cierto es que esta intensidad en el color provoca que la batería consuma más energía. Lo recomendable es contar con un fondo en blanco y negro.



Ajusta el brillo de la pantalla

Aunque parezca mentira, el brillo de la pantalla es otra de las cosas que más consumen batería. Ajustarlo en un nivel bajo, todo lo que se pueda, es óptimo para mantener tu móvil encendido durante todo el día. Accediendo a la opción de configuración o ajustes, en pantalla se puede modificar la intensidad.



Reduce el tiempo hasta el bloqueo de pantalla

Gran parte de la vida de la batería se consume en el espacio de tiempo que pasa desde que dejas de teclear en el móvil hasta que se apaga la luz de la batería.

Getty Images

Para configurarlo debes ir al apartado de Configuracion > bloqueo automático > selecciona cuánto tiempo o Ajustes > Pantalla >Apagar > selecciona cuánto tiempo.

Apaga el Wifi y el Bluetooth

Muchas personas no se dan cuenta o están acostumbradas a tener todas las funciones del teléfono en activo. El Wifi o el Bluetooth, por ejemplo, son dos de ellas y son de las cosas que más batería consumen. Si no lo estás utilizando no hay motivo para tenerlo activado.

Lo mismo ocurre con el GPS o la rotación de pantalla, otras de las funciones que acaban con toda la energía y que no es necesario tener en activo. Además, en el caso de la primera, es mejor no tenerlo activado con continuidad, a no ser que se vaya a utilizar el servicio de mapas, ya que se quedará registrado en Google cada paso que des.

Tener activado el Wifi afecta a la durabilidad de la batería.

No a las notificaciones

Las notificaciones emergentes son otro de los problemas a la hora de intentar tener batería durante todo el día. ¿De verdad necesitas saber a cada momento que alguien comenta algo en Facebook o Instagram? Si no tienes esta necesidad imperiosa, lo mejor es que lo desactives.

Lo mismo ocurre con las apps en segundo plano. Siempre que utilices una de las aplicaciones del teléfono móvil ciérrala por completo. Está consumiendo batería, pero además recursos e incluso internet. Para hacer cambios ve a Configuración > General > Actualización en segundo plano.



Conoce en qué gastas tu batería

Más allá de todo esto, podrás saber cuáles son las aplicaciones y opciones del móvil que más batería consumen yendo al menú de Configuración > General > Uso > Uso de la batería. En general, las redes sociales son las que más consumen.

Además, si tienes un teléfono con sistema operativo Android puedes activar la opción de Ahorro de Energía que se encuentra en Ajustes > Administración de la batería.