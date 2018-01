Las cumbres de las Islas afrontarán hoy vientos de hasta 120 kilómetros por hora

El viento llega hoy con fuerza. A pesar de que el anuncio de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) preveía desde ayer fuertes rachas, lo cierto es que será a lo largo de hoy cuando se puedan superar los 90 kilómetros por hora en general e incluso alcanzar los 120 kilómetros por hora en las cumbres, especialmente en Tenerife.

Así lo explica el responsable de la Aemet en el Archipiélago, Jesús Agüera, quien insiste en que será a lo largo de hoy cuando "arrecie la fuerza del viento", además de cuando se produzca fuerte oleaje en todo el litoral de las Islas, que puede alcanzar los cuatro metros de altura. "Será una situación de viento intensa, lo que nos ha llevado a fijar el aviso naranja", explica el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.

De hecho, este nivel de riesgo se centra en las islas de La Gomera y El Hierro, así como la zona central de Gran Canaria y el noroeste de Tenerife, mientras que el resto del territorio insular el aviso es amarillo. A tenor de la previsión de la Aemet, solo se libran de la intensidad del viento el oeste de La Palma y la zona metropolitana de Tenerife.

Ante esta circunstancia, el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, mantiene declarada desde ayer la situación de Alerta por viento, que afecta a Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera, ampliando ayer por la tarde esta declaración también a la isla de El Hierro.

Ya desde ayer se comenzaron a notar en el Archipiélago las consecuencias del paso de una DANA por el Atlántico. El descenso de las temperaturas y las lluvias fueron protagonistas de una jornada en la que ya el viento inició su escalada hacia la intensidad. "Se han registrado rachas de 80 kilómetros por hora en Fuerteventura y en Tenerife y en general la velocidad ha estado en torno a 70 kilómetros por hora", especifica el responsable de la Aemet en las Islas.

Agüera, que aclaró que "la sensación térmica ha sido menor debido a que el aire que llega es frío", indica que las mínimas están en torno a los dos grados en las cumbres de Tenerife y Gran Canaria. Precisamente, en las zonas altas de ambas islas se esperaba ayer incluso nieve pero el portavoz de la Agencia aclara que ha sido el viento lo que lo ha impedido: "Sí ha caído agua nieve en el Teide, pero las nubes bajas y el intenso viento evitan que se asiente", aclara.

En cuanto a las precipitaciones, recuerda que no son lo "destacable" de esta borrasca, aunque sí cobraron protagonismo en las islas capitalinas a lo largo de ayer, donde en determinadas localidades se registraron alrededor de 16 litros por metro cuadrado. A medida que avanzó la tarde, la propia borrasca fue desplazando las lluvias a las islas más occidentales.

De hecho, entre las principales consecuencias de este temporal se encuentra, además de ramas caídas, la cancelación de cuatro vuelos que tenían La Gomera como aeropuerto de destino o de origen. "La visibilidad está siendo algo más baja de lo normal, pero el viento no es cruzado por lo que no acarrea grandes consecuencias", indica Agüera. A ello se podría añadir el naufragio de una patera en Lanzarote con un saldo de siete muertes, cuya investigación aún no ha vinculado el hecho al estado de la mar.

Para mañana, la previsión de Meteorología es que la situación remita, aunque según el portavoz del centro en el Archipiélago "sigue siendo probable la presencia de lluvias". "El viento amainará, sobre todo por la llegada de alisios y es probable que aumenten levemente la temperatura", concluye Jesús Agüera.