"He intentando no enfocarme en los rivales, sino en nosotros mismos"

Fotis Katsikaris es un hombre feliz. Después de 40 días al frente del Iberostar Tenerife el heleno ha logrado reactivar la ilusión de los aurinegros y además alimentar sus opciones clasificatorias en las dos competiciones en las que toma parte, la liga endesa y la Basketball Champions League. Su victoria del pasado sábado contra el Gran Canaria, fue a su entender, "la mejor manera de despedir el año". Así lo expresó ayer en Radio Club, donde además dio algunas de las claves para este cambio de cara de los aurinegros. "He intentado no enfocarme en el nombre de nuestros rivales, sino en nosotros mismos. Y eso es importante, porque si hablas mucho de su rival, de su palmarés o de su trayectoria... a veces es perjudicial. Prefiero hablar de lo buenos que somos y de las cosas que podemos hacer. Por eso me dolió tanto la derrota contra el Fuenlabrada, porque no jugamos nuestro baloncesto contra ellos y que sí se vio contra el Gran Canaria", apuntaba ayer el griego. En este sentido el responsable del banquillo canarista señala que dentro de su scouting, tiene mayor importancia el "mejorar nuestras carencias y potenciar las virtudes como equipo" en lugar de "fijarse tanto en el rival". "Eso permite que el jugador entienda lo que estamos buscando y hacer las cosas cada vez mejor en cada entrenamiento", añade.

El propósito de Katsikaris no es otro que "todos estén implicados y tengan un rol importante". Y en este sentido el griego dejó claro que no le "gusta depender de un solo jugador". "Ponitka es un jugadorazo y muy importante para nosotros, pero en las últimas semanas no hemos notado su ausencia gracias al juego colectivo del equipo", puso como ejemplo. "Mi objetivo desde el primer día era sacar el rendimiento a losa jugadores que tenemos. Contamos con una plantilla muy buena para mi gusto, un grupo muy disciplinado e inteligente, y eso hizo que fuera más fácil para mí para despertar todo lo que tiene dentro cada jugador, y jugar un baloncesto efectivo y atractivo. Creo que todavía nos queda más y tenemos margen de mejora", comenta el técnico antes de reiterar de nuevo su satisfacción con los pupilos que tiene a sus órdenes. "Ya me han preguntado qué cambiaría, y de momento nada. Si tuviera que hacer otro equipo aquí igual haría la misma plantilla. Personalmente estoy disfrutando mucho, y creo que el equipo también", concluyó.