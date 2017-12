El duro comentario de una mujer sobre su marido muerto en 'First Dates'

Yolanda y Juan Manuel no congeniaron en su cita

"Se murió antes de tiempo y ese fue el regalo que me dejó, ni la pensión". Estas fueron las primeras y duras palabras que Yolanda, una auxiliar de geriatría, de 48 años, dedicó a su marido muerto nada más aparecer en 'First Dates'.



El desafortunado comentario de Yolanda no sólo ha indignado a los fans del programa, sino que también dejó sin palabras a Juan Manuel, su cita en el programa presentado por Carlos Sobera.



En todo caso, los espectadores han criticado con dureza las palabras de Yolanda a través de las redes sociales.





Que desconsiderado el marido de Yolanda, morirse antes de cotizar la pensión, a quien se le ocurre... #FirstDates517 — Beateruel (@Beateruel) 26 de diciembre de 2017

#firstdates517 Busca un hombre o una paga?? — yolandarp (@yolandarp1) 26 de diciembre de 2017

#FirstDates517 Yolanda criticando al difunto marido por morirse antes de tiempo. — Pakun (@PISTACHOCANIBAL) 26 de diciembre de 2017