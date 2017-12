El Gordo se deja ver en Granadilla

Tras cuatro años de segundo, cuartos y quintos premios, la gasolinera Repsol del kilómetro 54 de la autopista del sur de Tenerife se consagró ayer como surtidora oficial de la buena suerte al vender uno de los décimos agraciados con el primer premio de Sorteo Extraordinario de Navidad. Un boleto del 71.198 salió estos meses de uno de los dos terminales instalados en esta estación de servicio de Granadilla de Abona y, aunque ayer el agraciado no apareció por el establecimiento, la fiesta se celebró de todas maneras. En total, fueron 45 los décimos agraciados con alguno de los cinco primeros premios que salieron de los surtidores de la gasolinera de José Miguel González, quien un año más volvió a descorchar las botellas de champán para celebrar la suerte ajena.

El Gordo se dio a conocer unos minutos antes de las once de la mañana; no obstante, esta gasolinera de Granadilla de Abona ya había iniciado la fiesta mucho antes puesto que el segundo premio, el 51.244, fue mucho más madrugador, y los abrazos y felicitaciones ya habían comenzado a correr a las nueve de la mañana, gracias a que en la estación de servicio del Grupo González Canarias se produjo la venta de 22 décimos de este número. En total, la gasolinera de José Miguel González repartió unos 3.300.000 de euros, convirtiendo así al 2017 en el año con más premios otorgados en este establecimiento.

José Ángel González es uno de los hijos del propietario de la gasolinera y, al igual que su padre, no pudo evitar las lágrimas cuando comenzaron a llover premios en Granadilla. El joven indicó que la suerte que han tenido a lo largo de los últimos años ha conducido a que aumenten las ventas y, con ello, González ha podido invertir para modernizar y aumentar las instalaciones dedicadas a la venta de lotería. "Hemos pasado de un terminal a dos, por lo que hemos podido atender a más gente, más rápido y mejor", indicó ayer José Ángel González entre felicitación y felicitación.

Así, las ventas de décimos para el Sorteo Extraordinario de Lotería comenzaron el 10 de julio y, desde entonces, no pararon de expender buena suerte. "Nuestro objetivo de este año era dar el primer premio y al final lo hemos conseguido", celebró uno de los hijos del dueño, quien reconoció que "hemos trabajado un montón y tenemos muchos clientes que vienen a visitarnos con mucha ilusión, por lo que estamos muy contentos por seguir ayudando".

Otro de los hijos de José Miguel González, Aarón, aseguró que "detrás de estos premios hay un trabajo muy grande y nadie sabe lo que hacemos para llegar a celebrar estos premios. Nos levantamos temprano, pensamos en cómo mejorar el servicio... y me alegro por toda la gente que confía en nosotros y se lleva un pellizquito a casa para celebrar la Navidad". "Nuestra satisfacción por dar premios supera todo lo estimado", sentenció.

Idiley Borrel y Saira González son dos de las jóvenes que han repartido suerte este año. "Pensábamos que estábamos enganchados al segundo premio, porque ya lo hemos repartido varios años, así que este año esperábamos poder dar algún otro pero jamás pensamos que caería aquí el Gordo", explicaron las trabajadoras, que lucieron con orgullo las camisetas en las que quedaba reflejado que allí se habían repartido muchos millones. Borrel y González indicaron que a lo largo de los últimos meses se habían vendido muchos décimos terminados en 8, como el 18 o el 98, aunque también destacaron los finalizados en 69 y en 17.

"Aquí viene mucha gente con las manos llenas de callos y con el uniforme puesto pidiendo el décimo que va a ser premiado", indicó una de las trabajadores, quien afirmó que este año habían comprado décimos "muchas camareras de piso de los hoteles, trabajadores de la hostelería y maestras". Las jóvenes destacaron que este año han acudido a comprar, además, muchos jóvenes: "Siempre vienen personas mayores pero este año hemos visto mucha gente joven como equipos de fútbol, una peña y hasta guaguas de Gran Canaria, así que el número puede estar en cualquier lado".

El alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, no quiso perderse la celebración y acudió a la estación de servicio minutos después de que se diera a conocer el Gordo. La suerte permitió, además, que pudiera vivir junto a González el momento en el que se dio a conocer el último de los quintos premios que cayó también en el establecimiento, por lo que tampoco pudo evitar abrir una botella de champán para unirse a la fiesta. "Sin duda, y hoy más que nunca, somos Islas Afortunadas", sentenció el regidor nacionalista, quien dedicó amables palabras a José María González, de quien aseguró que "eres el más granadillero de todos".

Fueron pocos los clientes agraciados que acudieron a celebrar la buena suerte en la mañana de ayer en la gasolinera de González. Agustín Morales fue uno de los vecinos de Granadilla de Abona que compró varios décimos en la gasolinera del kilómetro 54 y ayer acudió a la estación de servicio para celebrar que su compra había tenido recompensa. Sin embargo, no quiso precisar con cuánto dinero había resultado premiado. Sea como fuere, compartió el premio con una de las trabajadoras de su empresa, Suserte Sindino, quien mostraba su alegría puesto que únicamente había ganado algo en la lotería hace años cuando "compré un número en Madrid por casualidad, pero solo me tocaron 120 euros".

Agustín Morales aseguró que invertirá parte del dinero que ha ganado gracias a la compra de varios décimos. A pesar de que él es del norte de la Isla, recientemente abrió una empresa de grúas y venta de vehículos en Las Chafiras por lo que la gasolinera de José María González es un lugar de paso para él y no pudo evitar probar suerte con la lotería de Navidad. No obstante, reconoció que, para que toque, "lo más importante es tener ganas de conseguir un premio porque, si no tienes ilusión, no te va a tocar". Habrá que esperar al próximo año para comprobar si el lema de Morales se hace realidad, mientras tanto, la celebración continúa en la gasolinera de la suerte, la estación de servicio del kilómetro 54 de la autopista del sur de Tenerife.