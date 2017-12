La emotiva reconciliación de Edurne Pasaban y Juanito Oiarzabal en 'Chester'

El 'Chester' de Risto Mejide recibió el pasado domingo a Edurne Pasaban. La alpinista española protagonizó una sincera entrevista en la que mostró a los espectadores su lado más personal. Incluso confesó que estuvo a punto de quitarse la vida tras una fuerte depresión.

Sin duda, el momento más emotivo de la noche tuvo lugar cuando Juanito Oiarzabal apareció en escena. Las dos grandes leyendas del alpinismo llevaban 6 años sin hablarse.



Seis años sin hablarse

En 2011 Pasaban y su equipo se disponían a escalar el Everest sin oxígeno, pero en plena subida decidieron cambiar de dirección y ayudar a la expedición de Juanito, que se encontraba con serias dificultades en el Lhotse.

La polémica surgió cuando, al regresar de la expedición, Pasaban declaró ante los medios que su renuncia al Everet se debió al mal estado físico de los sherpas y al viento, añadiendo que el rescate de Juanito fue "un factor más" en su retirada.

Estas declaraciones no hicieron ninguna gracia a Juanito que cargó duramente contra la alpinista, a la que se dirigió como la "princesa del pueblo". También aseguró que Pasaban y su equipo no se movieron del campo base, negando que la alpinista le salvase la vida.

Cuando Risto preguntó a Pasaban por la polémica con Juanito Oiarzabal, esta explicó con tristeza lo ocurrido entre ambos y cómo habían llegado a estar tantos años sin hablarse: "Se publicaron ciertas cosas que yo no pude controlar. Ciertas fotos y ciertas cosas que a Juanito no le hicieron gracia", afirmó Pasaban. "Yo me consideraba muy buena amiga de Juanito, y esto hizo que nos alejáramos mucho, hasta el punto de que no tengo relación con él", finalizó la alpinista.



Juanito Oiarzabal: "Yo creo que ha llegado el momento en que nos reconciliemos"

Risto pidió permiso a Pasaban para que Juanito entrara al plató. Tras el "sí" de esta, Juanito salió a escena y, comenzó un discurso repleto de cariño y buenas intenciones: "Yo creo que ha llegado el momento en que nos reconciliemos, empecemos a pensar en otras cosas y nos demos una oportunidad", afirmó el montañista.

"A ver si dentro de poco empezamos a hacer montaña juntos, porque han sido muchos momentos, Edurne. Ya no merece la pena, tenemos una edad y somos adultos", finalizó Juanito.



"La cima más difícil, la de la reconciliación"

Tras esta clara y emotiva declaración de intenciones, Pasaban, entre lágrimas de emoción, se lanzó a abrazar al que ella siempre ha considerado su "mentor". "Habéis alcanzado la cima más difícil, que es la de la reconciliación", finalizó Risto Mejide.