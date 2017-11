"Mi familia y yo sufrimos un calvario pero llegaré al final para defender mi honor"

"Mi familia y yo estamos sufriendo un auténtico calvario desde que se filtraran los wasap. Ha sido día sí, día también, hasta tal punto que me han llegado a comparar con un violador en serie. Pero llegaré hasta el final y no pararé de luchar hasta defender mi honor". Esto señaló ayer Zebenzuí González en conversación con la opinión de tenerife tras conocer que la Fiscalía provincial había archivado la denuncia contra él elevada por el Ayuntamiento de La Laguna por unos wasap privados que puso por error en un grupo del sistema de mensajería.

"La Fiscalía ha dejado claro que no cometí ningún delito. Pero aún así, me han juzgado, condenado, humillado y linchado día tras día. Ya pedí perdón por el mensaje. Es de indudable mal gusto. Lo reconozco y me arrepiento profundamente de esa expresión. Pero también he aclarado que esos wasap fueron escritos en una conversación privada, iban dirigidos a una persona de confianza, los puse por error en un grupo y no tenían un sentido literal", aseguró. El todavía edil socialista -fue expulsado del Gobierno local pero no ha entregado su acta- no quiso extenderse mucho en las valoraciones pero agradeció el apoyo que le han dado sus familiares y amigos, así como el trabajo de sus abogados, Ángel Fernández Carrillo y María Magdalena Gómez Pérez. "Sin el apoyo de todos ellos no sé si habría resistido el linchamiento al que estoy siendo sometido", quiso subrayar Zebenzuí González.

El político natural de Tejina, que llevaba las áreas de Mercados, Sanidad, Medio Ambiente, Cementerios, Playas y Piscinas, espera que la decisión de la Fiscalía de archivar la denuncia del Ayuntamiento tenga consecuencias. Por ejemplo, que pueda plantearse la posibilidad de recuperar sus cargos. "No sé qué va a pasar. Ahora prefiero mantener la lucha y seguir trabajando para defender mi honor. Soy consciente de que este solo es el primer paso", manifestó González, que no quiso dar más valoraciones, como por ejemplo sobre el expediente de expulsión que le abrió el partido y las duras críticas que recibió de algunos representantes de su formación nada más filtrarse los wasap a algunos medios de comunicación.