El 'sueño' de Brian Martín

"José Luis Martí ha depositado mucha confianza en mí, estoy muy contento por cómo me ha integrado en la plantilla y espero poder responder en el campo con la misma confianza". Con estas palabras, Brian Martín resumió su actual situación en el CD Tenerife. El canterano reconoció que ser uno más en el primer plantel blanquiazul es "un sueño", pero todavía tiene un largo camino por recorrer: "Ahora vivo el día a día con ellos y estoy muy contento de poder aprender de mis compañeros, que me han acogido muy bien. Ahora tengo que seguir trabajando para quedarme. Me sentía preparado, porque en el Tenerife B la exigencia también es máxima", dijo.

Sobre la situación del equipo, el joven delantero explicó que "se están haciendo las cosas bien. Estamos trabajando lo que ensayamos toda las semana y, aunque es un partido complicado, intentaremos conseguir los tres puntos y seguir mirando hacia arriba". "Noto al grupo tranquilo, aunque es verdad que hace algunas jornadas que no conseguimos la victoria. Pero el conjunto está trabajando bien, tenemos confianza y estamos esperando al sábado para conseguir la victoria", concluyó Brian Martín.