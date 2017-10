Alonso apuesta por "seguir adelante" con la planta regasificadora de Granadilla

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, apostó ayer decididamente por "seguir adelante" con el proyecto de la planta regasificadora de Granadilla, al sur de la Isla, a pesar del reciente dictamen -preceptivo pero no vinculante- de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). No en vano, Alonso hizo hincapié en que los reparos que opone el organismo público a la construcción de la infraestructura son "subsanables", un extremo en el que coincide con el Gobierno de Canarias, que también cerró filas ayer en torno a la necesidad y viabilidad de la instalación frente a las críticas del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que juzga que la planta está abocada al fracaso.

En declaraciones a Cope Canarias recogidas por Europa Press, Alonso puso énfasis en la reducción de emisiones de Co2 que traerá consigo la puesta en funcionamiento de la regasificadora. Asimismo apuntó que el gas servirá también de combustible para transporte marítimo y para consumo de los hogares de la región. En esta línea, el presidente insular enfatizó, en un reproche apenas velado al susodicho Morales, que "se quiere confundir interesadamente el gas como si fuera un obstáculo [para las renovables], pero en los últimos cuarenta años no ha habido gas y pocas renovables ha habido", recordó. Ya sin ambages, Alonso reprochó al presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que se "alegre", dijo, cuando ocurren cosas que "no convienen a Tenerife", sobre todo en el caso de Granadilla. "Debe mirar en sus propios asuntos y sacar adelante su Isla, no alegrarse por lo que pasa en Tenerife", indicó.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria echó también más leña al fuego de la polémica. El dirigente insular aseguró que la infraestructura "nunca" será rentable y vaticinó que serán "todos" los canarios los que "van a pagar su coste", una afirmación que fue tajantemente desmentida por el consejero del Gobierno regional Pedro Ortega, que garantizó la viabilidad económica y medioambiental de la planta, y que también recibió cumplida respuesta de Alonso. "Al Cabildo de Tenerife no le da nadie lecciones de renovables", contestó el dirigente de Coalición Canaria.

Morales aprovechó el reciente informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que expresa sus dudas sobre la rentabilidad de la regasificadora, para pedir que el debate sobre la polémica infraestructura se abra a todo el Archipiélago. El presidente del Cabildo grancanario, firme detractor de la introducción del gas en el sistema energético de las Islas ni aun como fuente de transición hacia una mayor cuota de renovables, considera que el de la planta que operará la Compañía Transportista de Gas Natural (Gascan), propiedad de Enagás, es un asunto que concierne a "todos" los ciudadanos de la Comunidad Autónoma porque serán "todos" los que tengan que asumir el coste de una instalación que, según aventuró, está abocada al fracaso.

"Aquí tenemos que decir todos los canarios, porque esto lo van a tener que pagar todos los canarios y va a impedir la penetración de las renovables en toda Canarias; no afecta a solo una isla o a solo una institución", argumentó Morales, que ha visto ahora reforzada su posición con el parecer de la CNMC, que incluso ha hablado de la "inviabilidad" de la infraestructura.

El exalcalde de Agüimes hizo hincapié en que la inversión necesaria para poner en marcha la regasificadora, que lleva más de 15 años proyectada sin que aún se haya comenzado su construcción, no la sufragará "solo Tenerife", sino que lo harán "todos los canarios, lo vamos a pagar con el recibo de la luz".

En el fondo de la discusión subyace el enfrentamiento que viene manteniendo el propio Morales con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Tenerife en relación con este asunto. Si Morales está convencido de que la regasificadora de Granadilla frenará la apuesta por las energías renovables, el Ejecutivo autonómico y la corporación tinerfeña no solamente garantizan la viabilidad económica de la planta, sino que ponen énfasis en que el gas, como energía transitoria hasta que poco a poco se vaya aumentando la cuota de energías verdes, reducirá sobremanera las emisiones, ya que es sensiblemente menos contaminante que el petróleo. Dos posturas irreconciliables que el informe de la CNMC, al que tanto el Gobierno regional como el propio sector gasista restan importancia -es preceptivo pero en ningún caso vinculante- ha alejado más si cabe.

Morales insistió ayer en su argumentario: la infraestructura de Granadilla "no se puede amortizar frente a la competencia de las renovables".

En la otra orilla del debate, tanto el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, el susodicho Pedro Ortega, como el propio presidente autonómico, Fernando Clavijo, quitaron ayer hierro al alcance del informe de la CNMC. "Pide que se justifiquen más tres o cuatro aspectos del proyecto", puntualizó Clavijo. Más en detalle, Ortega expuso que tanto el Gobierno central como Enagás, futura titular de la planta, e incluso Endesa, titular de la central de ciclo combinado que se alimentaría del gas producido en Granadilla, coinciden en que los requisitos que reclama Competencia son "salvables".

"Es una cuestión nada más que de documentación, porque el consumo que se reclama lo va a hacer la central de ciclo combinado de Granadilla", subrayó el consejero, que contradiciendo al presidente grancanario hizo hincapié en que la central tiene la "obligación" de ejecutar ese consumo -lo que garantizaría la viabilidad económica de la regasificadora- "desde el día siguiente a la entrada en funcionamiento de la regasificadora, porque fue creada con la condición de que cuando hubiera gas, utilizara ese gas". Además, Ortega insistió por enésima vez en que un suministro cien por cien renovable es un camino imposible a corto y medio plazo, de modo que defendió el gas como energía transitoria y menos contaminante.

Al término del Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, Ortega se esforzó en explicar que si la planta se hubiese instalado en 2009, entre ese año y el pasado 2016 se habrían ahorrado 383 millones de euros, tal como constata un estudio de la Universidad de La Laguna, recordó. En esta línea, el responsable de Industria contradijo una vez más a Morales al aseverar que el coste de la infraestructura es de entre 260 y 280 millones de euros, de modo que "ya estaría prácticamente pagada".

Eso en lo económico. En lo estrictamente medioambiental, Ortega insistió en que desde entonces se habrían dejado de emitir 440.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, 2,7 millones de toneladas en total, "lo que se corresponde con el 40% de la contaminación que generan los vehículos en la isla de Tenerife".