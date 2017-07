¿Sabes qué hay en el interior de la Luna?

Las diferentes agencias espaciales del mundo han realizado toda clase de estudios para determinar la existencia de agua en otras partes del universo. Después de todo, el preciado líquido sería fundamental para establecer colonias espaciales, pero también para develar los secretos de la vida en otros planetas.



Curiosamente, parece que el agua estaba más cerca de lo que hubiéramos imaginado, pues un reciente estudio realizado en la Universidad de Brown y publicado en la revista Nature Geoscience ha concluido que la Luna tiene numerosos depósitos de agua en su interior.

¿Significa esto que los astronautas ahora podrán beber H2o lunar? Es posible, pero la situación no es tan sencilla como cavar un pozo. El autor Ralph Milliken no descarta que la sustancia hallada pueda ser consumida por el ser humano, pero antes explica que "no estamos hablando de agua líquida. No hay evidencia de océanos, mares o ríos".

Las bases de esta investigación se encuentran en las muestras de cristales volcánicos traídas por las misiones Apollo 15 y 17, y que revelaron algunas partículas acuáticas. Posteriormente se utilizaron espectros orbitales para medir la luz rebotada en los depósitos piroclásticos -materiales emitidos por explosiones volcánicas- próximos a las áreas de alunizaje, lo que permitió identificar algunos minerales del satélite.

De este modo se concluyó que el agua terminó cristalizada tras una explosión de magma procedente del interior profundo de la propia Luna. Pero la lava se enfrió tan rápidamente que ´capturó´ algunos elementos surgidos del interior satelital.

Sobre la localización, Miliken considera que "están distribuidos en la superficie, lo que nos dice que el agua encontrada en las muestras de los Apollo no fue algo aislado. Los piroclásticos lunares parecen ser universalmente ricos en agua, lo que sugiere que lo mismo pueda ocurrir en el manto".

Este hallazgo promete ser determinante para futuros estudios lunares, pues los científicos han debatido por años sobre la existencia de agua en la Luna. El siguiente paso es determinar si el líquido sigue ahí, pues según el cietífico Shuai Li, "la creciente evidencia de agua en el interior de la Luna sugiere que el agua sobrevivió de alguna manera, o que llegó poco después a raíz del impacto de asteroides o cometas antes de que la Luna se hubiera solidificado completamente".

Quizá hayan pasado cerca de 50 años de la llegada del hombre a la Luna, pero todavía quedan muchos secretos por resolver en nuestro satélite.

