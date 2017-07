Así fue el reto de Phelps contra un tiburón

Michael Phelps ha encontrado a un nadador más rápido que él. El atleta olímpico más laureado del mundo, poseedor de 28 medallas, perdió una carrera de 100 metros en el océano contra un tiburón blanco por sólo dos segundos. El duelo fue emitido el 23 de julio a través del canal de televisión Discovery Channel.



La leyenda de la natación, que dejó de competir al terminar los Juegos Olímpicos de Río 2016, soñaba nadar con tiburones y ese sueño se ha hecho realidad gracias a Discovery Channel, que le propuso participar en dos producciones para su especial 'Shark week'.



La carrera era conocida como 'Tiburón vs. Phelps' y en ella pudimos ver al plusmarquista mundial batiéndose en duelo con el asesino más mortífero de los océanos. El resultado fue una derrota para el nadador. Mientras que el tiburón blanco, de edad desconocida, logró un registro de 36.1 segundos, Phelps marcó 38,1.





The moment of glory for #TeamShark!!! #PhelpsVsShark #SharkWeek pic.twitter.com/NWYp1CwiRa