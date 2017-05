Premio a una afición fiel

El Iberostar Tenerife premiará la fidelidad de sus abonados en el primer play off por el título de la Liga Endesa. El club tinerfeño ha decidido que los abonados canaristas 2016/17 tengan acceso gratuito en la serie de cuartos de final; de manera que podrán acudir al partido que el conjunto insular juegue en casa (el viernes 26, a las 21:00 horas) sin tener que pagar y en su sitio habitual. A eso hay que añadir que el abono párking de la temporada regular será igualmente válido durante el playoff, gracias a la colaboración de Ideco.



Los no abonados podrán adquirir su localidad para el partido en casa del play off a partir de este martes. El precio de las entradas en este caso será de 10 euros para adultos y 5 para jóvenes (de 4 a 17 años), en el tercer anillo o Grada Alta; y de 15 euros para adultos y 10 para jóvenes, en los Fondos y Grada Media. La venta arrancará este martes vía internet, pinchando en el botón de Venta de entradas, situado en el margen derecho de la web oficial, www.cbcanarias.net; así como en las oficinas de Halcón Viajes Tenerife; y en la sede canarista del Santiago Martín, de martes a jueves, de 10 a 14 y de 17 a 20h; y el viernes, solo en horario matinal.



Este gesto del CB Canarias con sus aficionados más fieles es la respuesta al apoyo de los seguidores canaristas tanto en la Liga Endesa como en la Basketball Champions League. De hecho, la afluencia media al Pabellón Santiago Martín durante los encuentros de la fase regular de la competición liguera se ha aumentado en casi medio millar de personas, fruto de la gran campaña de los hombres que dirige Txus Vidorreta.



Los mejores guarismos de afluencia de aficionados al recinto deportivo ubicado en Los Majuelos databa de la temporada 12/13, con 4.156 espectadores de media para un total de 70.666 asistentes a un certamen que reunió a 18 conjuntos. En las siguentes campaña, esta cifra cayó por debajo de los 4.000 espectadores (13/14) para remontar en las dos siguentes.



Pero el boom se ha vivido esta temporada, con hasta cinco confrontaciones con más de 5.000 asistentes en las gradas del Santiago Martín -en las visitas a la Isla del Real Madrid, Valencia, Barcelona, el derbi con el Herbalife Gran Canaria y el partido del pasado domingo ante el Manresa-. Además, en solo tres ocasiones no se llegó a los 4.000 espectadores (Bilbao, Obradoiro y Betis). Con la promoción para los abonados para el partido del play off ante Unicaja, el Pabellón Santiago Martín puede volver a registrar un llenazo. La cita lo merece.