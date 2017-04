"Una jugada a balón parado nos llevó a la derrota"

El máximo responsable técnico del CD Tenerife consideró de entrada que "el balón parado ha marcado el partido". "En la segunda parte estuvimos más juntos y más intensos, incluso con opciones de gol. Pero esa jugada a balón parado, que ha sido de las pocas que nos han generado, nos lleva a la derrota. En la segunda mitad nos asociamos más y se generó más juego, pero fue insuficiente para llevarnos al partido".



"Hay muchas cosas que corregir, pero sobre todo debemos finalizar. Los tiros más peligrosos llegaron al final. Lo hemos buscado, pero no ha sido suficiente", reconoció el preparador balear. "Si se pierden las segundas jugadas eso te condiciona a no tener el protagonismo en el juego. Nos ha costado encontrar el balón. Debemos jugar con más velocidad", indicó el entrenador. "El equipo está triste, fastidiado. Veníamos a por la victoria. No ha sido la primera parte que nos hubiese gustado, aunque el equipo lo ha intentando. Sabemos que queda mucho y que se debe mirar adelante. Levantaremos el ánimo de los jugadores. Trabajaremos para lograr una victoria que a partir de ahora será más necesaria que nunca", dijo Martí en otro momento de su comparecencia ante los medios.



Cuestionado por si las bajas habían sido claves para explicar la derrota, José Luis Martí comentó que "exprimo a la plantilla al máximo. Tengo plena confianza en todos. Nos vamos adaptando a cada partido". Sobre la ausencia de Amath indicó que "esperemos que esté para el próximo partido. Tiene dolor. Ojalá que el periodo de descanso le venga bien y que el martes ya pueda entrenar". "Me preocupa todo. Desde luego que esto no resulta lo pensado, pero el equipo está preparado para asumir cualquier reto y cualquier resultado en contra que llegue. La misión del entrenador es corregir, no criticar a los jugadores. Mi misión es ayudarles. Ellos han demostrado este año el equipo que son", finalizó.