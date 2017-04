Terelu Campos se apunta a 'Supervivientes 2017'

Aunque el casting de 'Supervivientes' ya está cerrado y los concursantes rumbo a Honduras, el reality guarda una gran sorpresa que conseguirá poner la isla "patas arriba" y enganchar a los espectadores de lleno: la participación de Terelu Campos.

La hija de María Teresa ya demostró ser carne de reality durante su breve visita a la casa de 'Gran Hermano Vip' y parece que le ha cogido el gusto a la convivencia en directo, porque según la revista Lecturas Terelu Campos se convertirá en la gran sorpresa de 'Supervivientes 2017'.

Terelu Campos no quiere participar como concursante por no alejarse de su hija Alejandra durante tanto tiempo y porque tiene que esperar hasta junio para que le den de alta por el cáncer de mama que sufrió hace ya dos años, pero sí acudirá a la isla de visita para convivir con los supervivientes durante unos días y seguramente vivir algún que otro enfrentamiento.

Su tensa relación con Edmundo Arrocet

Lo cierto es que a Las Campos no les ha hecho mucha gracia la participación de Edmundo Arrocet en el reality de Telecinco y no se han cortado a la hora de manifestarse: "No me hace ni puñetera gracia" confesaba Terelu. Por lo que su reencuentro con Edmundo en la isla puede convertirse en uno de los momentos más tensos de esta edición y demostrar la mala relación con la que tanto se ha especulado.

"Si María Teresa me hubiera pedido que no fuera a Supervivientes, no le hubiera hecho caso" confesaba el humorista, indignando a las hijas de la presentadora.

Reencuentro con Gloria Camila

Pero Terelu no solo tendrá que hacer frente a su reencuentro con la pareja de su madre, también se volverá a ver las caras con Gloria Camila, quien ya se manifestó enemiga pública del televisivo trío hace tiempo.

La relación entre la hija adoptiva de Rocío Jurado y Rocío Carrasco es nula, pero la joven ha aprovechado cada vez que ha tenido ocasión para cargar contra su hermana y posicionarse al lado de Antonio David Flores y su sobrina Ro en la batalla judicial que está teniendo lugar en los juzgados de violencia de género. Esta batalla pública ha convertido a Gloria Camila y Terelu, quien considera a Rocío Carrasco como una hermana, en enemigas. Además un gesto de María Teresa Campos hacia Ortega Cano fue el desencadenante para que la guerra explotase: "¿Quién es tu madre para hacerle un corte de mangas a mi padre?" advertía Gloria Camila a Terelu.