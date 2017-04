"El peor momento fue el inicio del tercer cuarto y estoy mosqueado"

Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, asumió la derrota y explicó que su equipo compitió durante "30 minutos" pero "flaqueó" entre el final del segundo y del tercer parcial, por lo que hincó la rodilla ante el Unicaja. "Creo que el equipo ha estado muy bien en el primer cuarto, con un buen tono defensivo, buena circulación de balón, pero no tuvimos el acierto para abrir diferencias. En el segundo cuarto vimos a Unicaja con más confianza. Y entre el minuto 15 y 25 se nos fue el partido, con un parcial de 20 puntos de diferencia que nos ha penalizado de forma absoluta", explicó el técnico vasco. Y continuó Vidorreta: "Creo que el peor momento fue el inicio del tercer cuarto, y eso sí estoy mosqueado. El partido nos sirve para retomar el tono competitivo y estamos satisfechos del esfuerzo realizado", continuó.



El técnico del Iberostar habló maravillas del Unicaja, de quien dijo ve como favorito, por detrás del Real Madrid, al título de Liga "en estos momentos". "Están en un momento dulce, jugando muy bien, todos los jugadores anotan, seis jugadores llegaron al descanso con triples. Nosotros anotamos incluso más triples que ellos en la Liga pero están en un punto óptimo y de confianza. Creo que al final, el Unicaja en este momento, lo dije en la previa, es uno de los mejores equipos de la competición", prosiguió.



Quiso felicitar al Unicaja por la Eurocup: "Felicitar al Unicaja, por lo que ya lo he hecho por la Eurocup tan merecida. Levantando el factor pista en Múnich, Kuban y Valencia. Eso tiene mucho mérito. Si consiguen mantener esta línea, le veo favorito al título, con el Madrid como candidato número uno, porque todos ven el aro como una piscina. No sabemos qué puede pasar en un mes, el Madrid es favorito y pongo al Unicaja como claro favorito también. Es un equipo sólido, ha recuperado a Musli. Está haciendo buen juego. Hay que ser agradecido porque la gente ha hablado muy bien de nosotros y hemos sido la revelación, tenemos la Final Four ahora de nuestra competición europea", explicó.



Joan Plaza



Por su parte, el técnico del Unicaja, Joan Plaza, admitió que el juegho fluido de su equipo resultó determinante. "Hemos podido correr, con 24 puntos de contraataque, hemos vuelto a tener un gran número de asistencias, y eso es muy bueno. Es buenísimo que seamos el mejor equipo asistente y no tengamos a ninguno entre los ocho mejores en el capítulo individual de la ACB. Eso es bueno. Es un acto de generosidad y colectividad, lo buscamos en los entrenamientos y lo asumimos como propios. Seguimos ganando partidos y esperamos tras el descanso de mañana ser capaces de ir a Barcelona a competir, con deseo y hacer las cosas mejor que hoy (por ayer) para poder ganar fuera", finalizó el preparador del conjunto andaluz, que reiteró una fe ciega en los suyos. "No es fácil ganar al Andorra ni al Iberostar Tenerife. Estamos limitando una serie de regalos. Con todas esas limitaciones y jugando alegres no nos da miedo enfrentarnos a nadie", dijo al respecto.