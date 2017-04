El PP no aceptará en Madrid una reforma que contradiga al Parlamento

El Partido Popular de Canarias no aceptará en Madrid una reforma del sistema electoral a través de la revisión del Estatuto de Autonomía que contradiga a la que se pacte en el Parlamento regional.



El presidente del PP en las Islas, Asier Antona, defendió ayer que "cualquier posicionamiento" de la reforma electoral que se produzca en el Congreso de los Diputados, a través del Estatuto de Autonomía, o en el Parlamento de Canarias, a través de la comisión de estudio, y, por tanto, de una ley electoral canaria, "tienen que ir de la mano".



"No puede ir una vía separada de la otra, no pueden ser incompatibles, sino que tienen que estar perfectamente sincronizados" los avances en la reforma estatutaria, en la disposición transitoria, y los avances y conclusiones en la comisión de estudio del Parlamento autonómico para que salga una reforma electoral "con amplio consenso", apostilló el dirigente popular.



Antona señaló que "hay amplio consenso" en la reforma del Estatuto, que está prácticamente finiquitada en la Cámara Baja y "a punto ya de salir del horno". Defendió que "cualquier enmienda" que se incorpore en la tramitación del Estatuto en Madrid tenga en cuenta las conclusiones de la comisión de estudio sobre la reforma electoral en la Cámara.



Respecto a los cambios de las reglas electorales, destacó que su partido tiene unos principios básicos: ninguna de las islas debe perder número de diputados y la reforma electoral tiene que estar aprobada antes de las elecciones de 2019.



Igualmente, abogó por corregir la desproporción poblacional. Apuntó que hay dos factores en el sistema electoral canario: uno es el territorial, en el que "no hay nada que modificar"; y otro es el ámbito poblacional, donde "se producen los desajustes".



Subrayó que se parte de "un amplio consenso", ya que todas las fuerzas políticas coinciden en la necesidad de ir a las urnas en 2019 con un nuevo modelo y comparten que hay que rebajar las barreras electorales. Sin embargo, hay discrepancias sobre cuánto deben reducirse, por ejemplo bajar el 50%, es decir pasar del 30 a 15% el tope insular y del 6 al 3% el regional para entrar en el Parlamento o rebajar un 20% en el ámbito insular y un 5% en el autonómico.



El PP tiene clara su postura, pero elude desvelarla hasta que finalicen las comparecencias y se den a conocer las conclusiones de la comisión de estudio de la Cámara.



Así lo manifestó Antona antes de una reunión con los representantes del PP en el Parlamento europeo, las Cortes y el Parlamento canario, que abordaron la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado y los nuevos aspectos económicos del Régimen Económico y Fiscal (REF), entre otros puntos que van a marcar la agenda política en las próximas semanas.