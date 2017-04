Pérez Borrego: "Todo está centrado en lo deportivo"

Aprovechando su presencia en la presentación de la Red Insular de Puntos de Venta, el director general del CD Tenerife, Víctor Pérez Borrego, habló sobre diversos asuntos de la actualidad del cuadro blanquiazul, pero siempre defendiendo que a estas alturas de la temporada prima lo deportivo por encima de cualquier situación. "Todo el mundo ve que lo sensato y lo razonable es centrar toda la actividad y la gestión al servicio de lo deportivo. Estamos en un momento de ilusión", señaló con firmeza.



Renovaciones. "Todo el mundo ve que lo sensato y lo razonable es centrar toda la actividad y la gestión al servicio de lo deportivo. Pondremos serenidad y sensatez, con el fin de que el equipo técnico y los jugadores estén en las mejores condiciones, en el sentido más amplio de la palabra, para que el rendimiento pueda ser máximo y alcanzar el objetivo que todos soñamos", defendió Pérez Borrego.



Continuidad del entrenador. "Hay que trabajar con discreción y tranquilidad. En el caso del entrenador, yo me remitiría a las palabras de nuestro presidente. Se puede hacer la renovación del entrenador en cualquier momento, sin interferir lo más mínimo en la faceta deportiva y en la marcha del equipo", señaló.



Alfonso Serrano. "La semana pasada, el presidente Miguel Concepción se refería a Alfonso Serrano en los mismos términos que a la renovación de Martí. Este tipo de decisiones le corresponden al Consejo de Administración", manifestó el director general.



Cristo González. "Pensamos que no tienen que existir interferencias. Es verdad que un posible acuerdo con Cristo González se está retrasando, pero mientras no se cierren las vías de diálogo, el acuerdo es posible. Es cierto que en algún momento habrá que poner fin a este proceso abierto, pero no hay nada que ahora nos haga pensar que se han cerrado las puertas de un posible acuerdo", indicó.



Partido ante el Girona. "Lo que podemos decir desde el club es que no deja de ser un partido más, pero es importante. Quedan nueve jornadas, pero lógicamente lo que supondría el resultado es determinar las opciones que tendríamos de optar al segundo puesto. Esa posibilidad existe, aunque aún quedan puntos en juego y, si recuerdan, cuando se disputaron las primeras nueve jornadas de liga (que son las que restan), Getafe, Cádiz y Tenerife estábamos en los puestos bajos de la clasificación y el Mirandés era cuarto. Parece que ahora se le ha dado la vuelta a la clasificación", refrendó el dirigente del cuadro insular.



Ambiente en el Heliodoro. "Confiamos en superar el récord de asistencia del día del Real Oviedo. Estamos en un momento de ilusión, la retirada de invitaciones y la venta den entradas marchan a buen ritmo. Creemos que el próximo sábado, el ambiente será espectacular en el Heliodoro Rodríguez López. Se han agotado las localidades en Popular Alta y Baja. Es sintomático de la demanda que existe. De verdad que pensamos que habrá una buena afluencia", dijo Pérez Borrego.



'Play off'. "Todavía no hay nada decidido sobre acciones a desarrikkar. Quedan nueve jornadas para finalizar la temporada. A ver cómo podemos colaborar mutuamente con las peñas y los grupos de animación, para si cabe incrementar el apoyo al equipo. En la medida de que sea posible, tendremos previstos diferentes planteamientos", comentó.



Aficionados en la Península. "Hay un matiz para las localidades de nuestros aficionados en los desplazamientos. Esto no será posible en el futuro, ya que a partir de ahora solo podrán acogerse a esa fórmula los hinchas que acrediten ser miembros de peñas o de grupos de animación. Es la condición que marca LaLiga y Aficiones Unidas. Se pudo hacer en dos partidos anteriores para hinchas en general, pero ya no podrá ser así en lo sucesivo", explicó Víctor Pérez Borrego.



Obras en la Ciudad Deportiva. "En este momento desde el club se remitió un primer borrador al Cabildo Insular, nos llegaron las modificaciones sobre se texto inicial y se responderá próximamente. Va en tiempo, perfectamente, porque más allá del proceso de formalidad del convenio, la parte técnica va a la máxima velocidad posible. Se ha presentado el proyecto básico en el Ayuntamiento de La Laguna, y los consiguientes informes", concluyó.