"Con esta victoria hemos rematado una semana mágica"

Txus Vidorreta se mostraba ayer satisfecho por haberle puesto colofón a siete días de máxima exigencia con tres partidos a domicilio y que se ha resuelto con otras tantas victorias. Así resumió el bilbaíno el último de estos triunfos, el logrado en Sevilla. "Ha sido un partido igualado en el que hemos llevado la iniciativa en el marcador casi todo el encuentro, más de 37 minutos, aunque no lo hicimos con claridad, porque ellos jugaron con mucho orgullo, reaccionando muy bien y provocándonos errores en el segundo cuarto. Luego tuvimos solidez defensa y solvencia en ataque para aguantar con nuestras ventajas mucho tiempo. El Betis ha vivido más de la calidad individual de sus jugadores cuando parecía que podíamos romper el partido. Al final hemos hecho muy buenas defensas, tocando muchos balones e incomodando las jugadas preparadas por ellos. Estuvimos sólidos desde el tiro libre y un triple de San Miguel fue determinante para rematar una semana mágica", explicó el entrenador del Iberostar Tenerife.

El cuadro tinerfeño pone colofón así a un fase de la temporada en la que ha tenido que convivir con dos partidos a la semana y en la que la experiencia adquirida viene jugando un papel determinante. "Esta semana hemos trabajado de forma diferente respecto a la última vez que estuvimos tanto días fuera de casa, ya que en Valencia nos costó mucho arrancar. Limitamos la carga de trabajo, haciendo un trabajo de activación y en el partido he notado al equipo con fluidez y buenas piernas para defender. Estamos adaptándonos muy bien a jugar dos competiciones y aprendiendo de los errores para mejorar", expuso el preparador del conjunto canarista, que pese a contar ya con 14 victorias y tener la clasificación para el play off prácticamente a la vuelta de la esquina, prefiere no hablar todavía de ese éxito. "Si cuando íbamos 4-0 no hablaba de la Copa, ahora tampoco lo haré de esto", se limitó a decir.

Futuro inmediato

Ya en clave de futuro, Vidorreta habló sobre la última incorporación del cuadro lagunero, Tariq Kirksay. "Lo conozco muy bien, y desde que decidimos que era el que nos podía ayudar ante la ausencia de Javi Beirán por sus características, conocimiento y relación que hay entre los dos, mostró su absoluta predisposición y firmamos el acuerdo. Es un jugador conocido de sobra, el que más se parece a Javi, evidentemente no tendrá el mismo rol, él lo sabe, pero sí puede hacer todas las cosas que hacia Javi. Es un buen fichaje pero hay que darle protagonismo a los que están", señaló el entrenador del Iberostar, antes de poner en relevancia el "haber ganado siete de los 10 partidos que ha jugado el equipo fuera" y recordar que nadie supera este registro.

Con "un mes que se cierra como el de octubre, con siete victorias y una sola derrota", Vidorreta dejó claro que este balance "da tranquilidad ante la cantidad de lesiones que hemos tenido mientras se buscan jugadores que ayuden a seguir creciendo", a la vez que dejó claro que su equipo va a "seguir siendo ambicioso como hasta ahora". "Desde hace un montón de tiempo nos están diciendo que qué ocurrirá cuando pinchemos, pero ya es febrero y aquí estamos", añadió el técnico aurinegro.

Por su parte, el entrenador del Betis, Zan Tabak, señaló que "siempre una derrota pesa mucho pero no puedo estar totalmente descontento. Estoy contento con cómo el equipo ha competido y cómo nos manteníamos siempre en el partido. Este es el espíritu que necesitamos buscar".