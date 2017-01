Cristina Pedroche y Paloma Lago deslumbran en las Campanadas

La noche de las campanadas para recibir el Año Nuevo es uno de los momentos más esperados, además de por tomar las uvas, por ver los looks de las presentadoras de televisión. A este paso más de uno se va a perder las 12 uvas por ver a Lara Álvarez y Lidia Torrent (Telecinco y Cuatro), Anne Igartiburu (La Uno), Paloma Lago (La Uno en Canarias), Cristina Pedroche (Antena 3) e Irene Junquera (La Sexta).



Atrás quedaron aquellos momentos en los que solo había una cadena de televisión que las retransmitía.



La incombustible Anne Igartiburu se erige como la más figura más legendaria, comiéndose las uvas desde la Puerta del Sol felicitándonos el año que entra. Pero este año han sido otras dos figuras las que han tomado relevancia cortándonos la respiración. Y estas han sido Cristina Pedroche, como no, y Paloma Lago. Y nos han cortado la respiración por dos motivos bien distintos.



La primera, Cristina Pedroche porque su modelito de Hervé Moreau para Pronovias estaba tan ceñido, tan ceñido y dejaba ver su generoso escote, que respirar le tenía que costar...



Y la segunda, Paloma Lago porque el próximo 22 de mayo cumplirá 50 primaveras y no puede estar más espectacular. Su modelito de AnmarGo, firma de la diseñadora Ana Martín, le sentaba fenomenal sin necesidad de dejar a la vista ni escotes, ni otros motivos... El vestido joya en rojo ha sido el gran acierto de la noche. Paloma Lago no podía estar más exultante. Para ella ha tenido que ser una noche de lo más especial ya que presentaba las Campanadas desde Tenerife junto a Roberto Herrera para comérselas una hora más tarde y porque podía presumir de hijo guapo guapísimo, Javier García Lago, fruto de su matrimonio con el hermano de Ana Obregón, Javier García Obregón. Así lo ha dejado patente en su perfil de Instagram.





Feliz Año Nuevo desde mis islas favoritas! ? Mil gracias por esta joya de vestido @anmargo_official @rtve #tve #rtve #Anmargo #2017 #tenerife #campanadas Una foto publicada por Paloma Lago (@_palomalago) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 3:22 PST

Paloma Lago, que ha presentado multitud de galas y programas, hace algunos años nos da una lección de estilo de como poder llegar a los 50 mejor que nunca.La conocida presentadora, actriz y modelo siempre se ha mantenido en forma yendo al gimnasio... ¿Quién da más?