eSports, y lo decimos en inglés

Decir que el inglés es importante a día de hoy, ya está más que ACEPTADO por la sociedad que NO lo habla ni lo escribe, con la SUFICIENTE fluidez, y quiere APRENDER a hacerlo. ¿Hablamos de nuestro país? Es un buen ejemplo.

Si nos paramos por un momento y pensamos en las enormes posibilidades que tiene el aprender un idioma, seguro que más de uno podría decir que son ILIMITADAS, y por supuesto que sí; pero eso no puede ser la conclusión, si es que nos PARAMOS de verdad, porque al final nos quedaríamos sólo con esa conclusión y no se haría nada, y, volviendo al ejemplo de nuestro país, pues tenemos una latente realidad: existe una gran DEFICIENCIA en competencias LINGÜÍSTICAS relacionadas con el inglés; pero, cuidado, no es una crítica destructiva el motivo de estas palabras, sino al contrario, CONSTRUCTIVA, porque ese es el objetivo que se persigue con el APRENDIZAJE del inglés y llegar a ser, por ejemplo, una persona bilingüe.

Hablamos de los "eSports"; y, si nos fijamos, cuando utilizamos este término, YA HABLAMOS EN INGLÉS, y lo hacemos de forma "natural". Pero cuando se pregunta la relación que podría tener con el aprendizaje del inglés, pues la primera respuesta la tenemos en lo que significa eSports como concepto, es decir, y explicándolo como docente: "e" = electronic, que es un adjetivo desde el punto de vista gramatical, y "Sports" = deportes, que es un sustantivo desde el mismo punto de vista; en definitiva, "DEPORTES ELECTRÓNICOS", luego, lo demás, donde las personas juegan unas contra otras, online (= en línea, seguimos "hablando inglés"), en diferentes modalidades, etc.; pero lo que NOS IMPORTA es el papel del IDIOMA en todo esto.

Una forma diferente de ver el mundo.

Y nunca mejor dicho, ya que os eSports tienen un carácter GLOBALIZADOR, ¿y qué significa esto? Sencillamente, una necesidad imperiosa de COMUNICACIÓN, ya que la internacionalización de las actividades, eventos, competiciones, etc., está regido por el idioma por exelencia: EL INGLÉS. Esto YA es un motivo más que suficiente para establecer un plan educativo para POTENCIAR y mejorar contenidos. Estamos en el siglo XXI, y no nos podemos ir quedando "atrás", teniendo en cuenta el objetivo del plan canario de educación donde se pretende que centros escolares de Infantil y Primaria sean bilingües en 2031, por ejemplo.

Las nuevas generaciones, las cuales pertenecen a la era digital, por lo que son deportistas digitales, "gamers", tienen una visión y conocimientos prácticos de como interactuar con diferentes dispositivos electrónicos, conocimientos de los videojuegos y sus aplicaciones a varios niveles; pero lo mencionado anteriormente, con un componente más práctico que teórico al establecer una relación con el idioma del inglés, y debido a su fundamental relevancia en la escena internacional. Ese el camino por dónde se debe empezar para consolidar una conexión directa en cuestión de aprendizaje.

El papel del profesorado para con los aprendientes y las familias

Principalmente, aceptar esta nueva REALIDAD. Hay muchos docentes en la enseñanza de idiomas, y otras áreas, que no conocen los eSports como concepto, y mucho menos la trascendencia que tiene en la sociedad en la cual vivimos HOY en día. Se necesita de una FORMACIÓN en la adquisición de una (nueva) competencia. Es por eso que es clave tener una buena coordinación entre el profesorado, los tutores y las familias, ya que de esta manera se logrará que se alcancen las competencias básicas curriculares para un mejor desarrollo integral y educativo y, para de este modo, descubrir nuevas experiencias para tener un mejor aprendizaje en la materia, y, sobre todo: MAYOR ENTENDIMIENTO, teniendo así una mayor capacidad de captación debido al gusto que YA existe por el deporte, los juegos online, los virtuales, etc.

No basta, únicamente, el "inglés general". Los recursos educativos que tienen los eSports significan un mundo a explorar con infinitas posibilidades de aplicación, desde el vocabulario, pasando por diferentes formas de expresión, socialización y, un aspecto importantísimo: los usos del lenguaje. Y por motivo del desconocimiento se podría hablar de "videojuegos" como si de una simple actividad de "ocio y recreación" se tratara, ya que al comprar consolas de videojuegos a los más jóvenes, ya se podría pensar que es suficiente, y una necesidad que se debe abordar es la siguiente: La FORMACIÓN.

Las materias que se imparten en un centro educativo se conectan directamente con el concepto eSports debido a la interconexión de contenidos, es decir, para el buen desarrollo de un juego, competición, escenario, etc.; en cualquier disciplina o modalidad.

Asignaturas como Historia, Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Tecnología, EDUCACIÓN FÍSICA, Geografía, Lengua y Literatura, etc.; pues están presentes de manera notable en cada uno de los diversos juegos existentes, y con un nexo común: el idioma. Y es este hecho el que se pretende llevar a cabo mediante el Proyecto eELO, proyecto bajo mi coordinación, apoyado y respaldado con su aprobación por el equipo directivo, claustro y consejo escolar; en el centro en el cual me encuentro ejerciendo mi labor docente, CEIP Cataluña, actuando éste como piloto con un planteamiento de iniciación y perfeccionamiento desde una educación bilingüe, y en el que ya se van uniendo otros centros de la periferia para trabajar transversalmente ámbitos desde las vertientes tecnológicas, deportivas y de la salud respectivamente.

El papel de los aprendientes para con el profesorado.

El alumnado SIEMPRE se siente motivado con lo que hace y continuamente quiere APRENDER, y una realidad es que una grandísima mayoría JUEGA a alguna modalidad de videojuego, y SI se les pregunta mostrando un interés real sobre algún término en concreto, nos lo van a "decir o a explicar", en muchos casos, no con una aplicación teórica, sino práctica, y esto debido al altísimo grado de implicación que tienen cuando se trata de aprender más sobre "su mundo", y hablamos de trucos, movimientos, mensajes, comandos, etc; pero TODO es inglés, ya que los eSports, en su versión original, son en inglés; y por la continua repetición y ejecución, pues se interioriza y se relaciona con lo que se debe hacer en todo momento. Aprovechemos los recursos lingüísticos que pueden proporcionar. Tenemos potencial para ello.