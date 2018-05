Un decreto sin altura de miras

Canarias se ha dotado, por fin, de un nuevo decreto para regular el alquiler vacacional. Una modalidad alojativa que ha irrumpido de forma masiva en el modelo turístico tradicional, poniendo en evidencia la profundidad de los cambios a que está sometido este sector en el siglo XXI. Como primera valoración, baste decir que la decisión del Gobierno autónomo de optar por una ordenación de carácter restrictivo, como punto de partida, no ha contentado a casi nadie. Y aunque la norma contiene algunos aspectos positivos, no parece que vaya aportar soluciones de calado a un problema que precisa de altura de miras y visión de futuro para ser bien resuelto.

Salvo contadas excepciones, tanto las instituciones públicas vinculadas al sector (la mayoría de ayuntamientos y cabildos) como los agentes privados (una buena parte de hoteleros y extrahoteleros, constructores y, por supuesto, sus propietarios) han opinado que la nueva norma no sólo no contribuye a regular de forma adecuada el fenómeno de las viviendas vacacionales, sino que puede incluso complicar y dilatar aún más su ordenación.

La solución no es, desde luego, nada fácil, porque hay que conciliar hasta tres intereses legítimos contrapuestos: la oferta alojativa convencional, la nueva oferta vacacional y las necesidades de vivienda de los residentes. La complejidad del problema requiere, en primer lugar, un esfuerzo por situar el fenómeno de las viviendas vacacionales en su justa medida, ya que se le ha acusado de todos los males que están afectando al sector (desde la turismofobia a la gentrificación, es decir, la expulsión de los residentes de sus barrios por el alza de los precios). Pero esta imagen tan negativa, que han construido a conciencia determinados grupos hoteleros desde hace años, no tiene en cuenta sin embargo otros aspectos de esa realidad: el impulso que esta oferta ha dado a la rehabilitación de casas particulares o edificios completos y su capacidad de generar rentas a una parte de la población que, gracias a estos ingresos, sobrevivió a la crisis y ha aprendido a gestionar el negocio turístico. Cuánta de esta oferta está en manos de propietarios particulares o intermediarios locales y cuánta en manos de grupos especuladores es la gran cuestión que aún no ha sido contrastada. El Gobierno canario sostiene que poco más de 6.000 de las 31.000 viviendas existentes en las Islas están legalizadas. Sin embargo, los representantes de estas viviendas aseguran que hay entre 14.000 y 16.000 casas y pisos que han solicitado su inscripción y no han sido aún legalizadas.

En cualquier caso, el departamento que dirige Isaac Castellano presupone que el alquiler vacacional es el principal culpable de la importante subida de precios del alquiler para residentes. Y no tiene en cuenta, siquiera, otros factores que inciden en él: la recuperación del mercado inmobiliario en sí (el precio llegó a caer hasta un 40% de su valor en algunos casos durante la crisis y se recupera desde el 2015) y la ausencia de políticas públicas de vivienda, sobre todo en las zonas turísticas para garantizar el acceso a ellas de los trabajadores del sector. Tampoco se han construido desde hace años viviendas de protección oficial, ya sea de promoción pública o privada. A lo que hay que sumar el peso de la precariedad salarial, que resta capacidad adquisitiva a los trabajadores para afrontar las subidas de estos alquileres.

El decreto vacacional no es, ni mucho menos, la norma que debe resolver el conjunto de graves problemas expuestos, que están afectando sin duda a la convivencia. Su función es, precisamente, regular uno de esos intereses en liza: ordenar la oferta vacacional, impidiendo que opere la ilegal pero garantizando la legal. De ahí que lo primero que sorprende es que, reconociéndola como "actividad turística", la prohíba precisamente en las zonas así definidas. Y remita al urbanismo y a la planificación municipal su regulación final, algo a lo que se oponen la mayoría de ayuntamientos.

El decreto del Gobierno cae, en definitiva, en los mismos errores que el anterior, tumbado en parte por una contundente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que denunciaba limitaciones a la libre competencia. También la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia viene advirtiendo que las medidas restrictivas que se están imponiendo en diferentes regiones de España, con Baleares y Canarias a la cabeza, lo único que logran es dilatar la correcta regulación de un fenómeno que no sólo permanecerá, sino que se consolidará en el mercado turístico. Simplemente porque da respuesta a una demanda: el creciente número de turistas de todos los niveles adquisitivos que prefiere pernoctar en viviendas que en otro tipo de alojamientos.

La CNMV ha llegado a sostener que "prohibir tiene muy poco mérito intelectual". El decreto canario peca de ello y desprecia los argumentos tanto de la Justicia como de la propia Comisión, fundamentalmente porque la política turística canaria parece estar demasiado escorada, cuando no dictada, por determinados lobbies. Y es que al Gobierno de Canarias le ha faltado valentía para imponer el interés general a determinados intereses particulares. Le ha faltado, en definitiva, capacidad de diálogo. La búsqueda del consenso no se ha producido más que en la retórica, ya que cabildos, ayuntamientos y agentes privados han coincidido en afirmar públicamente que no han sido consultados para su elaboración. Con su nuevo decreto, Canarias no resuelve el problema a los propietarios de viviendas que quieren competir legítima y legalmente, ni acaba con los ilegales, a los que efectivamente hay que expulsar del mercado. Un mercado por cierto que comienza a autorregularse, ya que Canarias podría perder entre dos y tres millones de turistas en los próximos años, lo que sin duda contribuirá a una reducción de esta excesiva oferta vacacional propiciada por el boom turístico.

Es de esperar, por todo ello, que en el periodo de consultas que ahora se abre, y al que se han anunciado diversas alegaciones, el Gobierno de Canarias actué de forma más inteligente y con mayor coraje. Y sepa, de verdad, conciliar las diferentes intereses encontrados. En caso contrario, se arriesga a abrir un nuevo periodo de judicialización del sector turístico, justo en el momento en que el flujo de visitantes comienza a reducirse. Una conjugación de factores que ya las Islas vivieron a principios de siglo y que provocó una sonora caída de competitividad del turismo canario.