Los dioses del crepúsculo

No, no estamos ante una revisitación de El crepúsculo de los dioses con joven arribista que finge enamorarse de una diva en pleno declive y a los que esperan la muerte y la locura. Aquí hay amor sincero. Inesperado y sorprendente. Un muchacho de carrera incipiente conoce a una veterana estrella de cine (Gloria Grahame, que conoció la gloria con En un lugar solitario y Cautivos del mal) y se enamora de ella. La diferencia de edad no es un obstáculo. Ni siquiera una excusa. Bailando no hay inviernos que separen y las pieles huelen a verano eterno. Y es que Grahame era mucha Gloria: cuando le dieron el "Oscar" a mejor actriz secundaria subió a recogerlo, dijo muchas gracias y se fue. Tan pimpante. Pero no era una pose: era una llamarada de inseguridad, la misma que anidó en una biografía de amores tormentosos y episodios atormentados. Junto a Peter Turner, casi tres décadas más joven, Grahame vivió un capítulo de sosiego no exento de lágrimas, un colofón agridulce antes de abandonar la escena prematuramente. McGuigan consigue, ayudado sobre todo por una Annette Benning inmensa, forjar una historia de amor alejada de la sensiblería y sin contaminarse por los estereotipos. Emocionante y honesta: cautivadora.