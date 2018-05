Hace unas semanas, escribía mi columna de todos los jueves en este periódico sobre "la empatía". El papel tan importante que tiene el saber ponerse en los zapatos de los demás para poder entablar una buena comunicación y establecer buenas relaciones con otros.

Hoy voy a hablar de la "empatía inversa", uno de los mayores generadores de conflictos en cualquier tipo de relación pero, sobre todo, en las relaciones de pareja.

Todos alguna vez hemos practicado la empatía inversa. Niños, adultos? Seguramente, alguna vez cuando cierta conducta de alguien te ha molestado, en lugar de decírselo, te habrás esforzado en poner una mala cara, dar respuestas cortantes o simplemente habrás cambiado tu forma de comportarte para lograr que la otra persona "empatice" contigo y se dé cuenta de que se ha equivocado en algo. ¿A que sí? Esto es lo que se llama empatía inversa.

Cuando hablamos de empatizar hablamos de saber ponernos en el lugar del otro. Sin embargo cuando hablamos de empatía inversa, el esfuerzo va dirigido a que el otro empatice con nosotros y adivine las necesidades que tenemos en ese momento, si estamos molestos o si hay algo que no va bien. Queremos que otros empaticen con nosotros y que por sí mismos se percaten de lo que nos incomoda, y así lo entiendan y lo cambien. En otras palabras, es una especie de castigo. Un "te fastidio para que te pongas en mi lugar" o "te voy a hacer sentir mal y así no me lo volverás a hacer". Con esta actitud en absoluto se potencia la empatía, sino el conflicto.

La razón por la que podemos llegar a comportarnos de esta manera no tiene por qué significar que seamos malas personas. Se trata de un auto-engaño. Intentamos evitar la comunicación sobre el problema para ahorrar en conflictos, y esperamos que el otro nos lo ponga fácil cambiando su actitud cuando se le devuelve con la misma moneda, o cuando con un lenguaje no verbal se lo hacemos saber. Lo cierto es que así, potenciamos los conflictos cargando de razones y enfado a cada una de las partes. Por ejemplo:

-"Este fin de semana no voy a las motos".

-"¿Por qué si habíamos dicho que si íbamos?"

-"Porque el otro día sabías que tenía cita con el médico y no se te vio el detalle de decirme si quería que me acompañaras".

Este tipo de empatía crea muchos conflictos. Por un lado no le damos la oportunidad a los demás de saber que en cierto momento se equivocaron o hicieron algo de nuestro desagrado. Y, por otro lado, le exigimos a nuestro entorno, con la excusa de conocernos bien, que estén siempre en nuestra cabeza y que sepan cómo nos sentimos y qué pensamos en cada momento. ¡Tremenda responsabilidad más estresante!

1. Solo tú eres dueño de lo que piensas y de cómo te sientes. Es cierto que muchas veces podemos intuir que alguien cercano no está bien por su comportamiento. Pero si no nos damos cuenta, tampoco quiere decir que no estemos atentos. Solo que cada uno tiene sus preocupaciones.

2. La llave para acabar con este error tan destructivo y agotador es utilizar la asertividad. Ante un conflicto los extremos son destructivos. Tanto actuar de manera agresiva como pasiva no ayuda a la relación. Por esto debemos practicar la comunicación asertiva. De esta manera, en los momentos de conflicto lograremos hacer de una discusión un simple cambio de opiniones para llegar a acuerdos y así crecer como pareja, en lugar de entrar en guerra a ver quién gana la batalla.

3. Si te molesta algo, dilo. Si necesitas algo, pídelo. Pero no conviertas en complicado lo sencillo.