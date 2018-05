No me meto donde no me llaman pero cuando suena el timbre abro. Viene al caso por las incesantes noticias e informaciones que durante la pasada semana y las que nos quedan se han colado en nuestras vidas las vidas de otros. Pero de algo hay que vivir, sin discusión alguna, y a veces sin quererlo se cambia nuestro destino. El ciudadano/a de a pie bastante tiene con bregar con su tarea cotidiana como para pararse a husmear en la cocina de los demás.

No es de extrañar que sin pro-ponérselo la clientela saque la cacerola de gran tamaño y añada un ingrediente del mercado, de nombre moralidad, que es difícil de cocinar, a no ser que venga la especie de tierra de nadie, de la poca que queda en el planeta. La vida política para los ejercitados/as es otra cosa distinta a la de los ciudadanos comunes. Aquellos se dedican a la profesión de políticos por vocación para que haya una justicia social que compense las desigualdades. Con este dogma de cabecera se conseguirá acercarse a corto plazo, como ha quedado demostrado, a ilusionar a la clase social olvidada. Se pretendía así y se consiguió satisfacer el propósito. Mantener convicciones de ética y moral es el mínimo o máximo, como se quiera, que debe prevalecer ante cualquier adversidad. Si se tiene detrás el apoyo de centenares de miles, de millones de personas, que han confiado a ciegas en seguirte porque han sentido tu pulso junto al suyo, la fiebre cuando llega se combate juntos. Te sobran las palabras, los hechos se demuestran con comportamientos coherentes. La vida privada lo es, en tanto y en cuanto no choque con los principios aludidos. Jorge Sepúlveda, artista fallecido hace años, cantaba una canción que se hizo popular con esta letra: "Qué felices seremos los dos... viviendo en mi casita de papel". Pues eso.