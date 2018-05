Clases de hipocresía

Parece que sólo hay una, pero no. Las variaciones que presenta la hipocresía pueden llegar a ser múltiples. Hipocresía sin ser dentro de la política, en la política, en los políticos, en la calle, en el mundo laboral, en la conciencia, con uno mismo, hipócrita porque sí, por decisión propia, de nacimiento, hipocresía adquirida, dependiente, laboral, enfermiza, y así hasta el infinito de combinaciones. Todas me repugnan. Todas hacen daño porque todas encierran malas intenciones, silencios agresores, sonrisas como máscaras detrás de las que caben colmillos afilados. Cuando ella aparece y es descubierta, todos se asquean y hacen comentarios degradantes para quien así consideran. Que si es un traidor, que si dice una cosa y hace otra, que si oculta segundas intenciones, que no es honesto ni leal con los demás. Todo son culpas y recomendaciones para el que se presume hipócrita y si es cierto que donde dije digo, digo Diego y donde clamé a los cielos por las maniobras del poder, utilizo el poder para maniobrar en mi favor. Hay miles de ejemplos. Ni nombres hacen falta. Los nombres los ponen ustedes.

Yo sólo quería aclarar que el concepto de hipocresía procede del griego y hace referencia a la función de desempeñar un papel, de actuar. En la Antigua Grecia el hipócrita era el actor de teatro. Hoy día llamamos así a quien finge sentimientos o virtudes que no tiene ni siente ni piensa; a aquellos que fingen ser lo que no son. Siguen teniendo algo de actores pues son expertos en el empleo de la simulación haciendo ver a los demás lo que desean que los demás vean y en el ejercicio del disimulo que les sirve para ocultar lo que no quieren que los demás sepan. Para que sea más claro: un hipócrita es aquel que predica una serie de comportamientos y defiende determinados valores morales o sociales acusando a quienes no los cumplen y, a continuación, va y actúa contra todo lo que predica y se esconde para hacerlo o lo disimula o encubre con actos y palabras que justifican esos actos.

Algunos sociólogos explican que la hipocresía consiste, fundamentalmente, en la exaltación de valores que luego no cumplimos. Ahí está la clave de la hipocresía en política. Hablar, por ejemplo, sobre la decencia en las plazas públicas y luego no serlo en la vida privada; explicar una acción propia como el resultado del contexto y explicar las acciones ajenas como si fueran algo que pertenece a la propia naturaleza de quien las lleva a cabo lo que viene a ser un juicio sobre los otros y una justificación de lo que hace o piensa uno mismo. Todo un arte. Todo un éxito para el buen actor. Pura hipocresía.