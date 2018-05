Hay frases cortas que se aplican para todo. Una de ellas, "hay que ponerse las pilas". Si se suspende el examen del carnet de conducir, te recuerdan que para la próxima oportunidad hay que ir con las "pilas cargadas", que las clases de prácticas cuestan lo suyo. Si no te acuerdas de la fecha de tu boda, ¿pero en que estarás pensando, cariño?, "hay que ponerse las pilas". Las pilas a veces se descargan antes de lo esperado y es entonces cuando se apela al dicho, qué le vamos a hacer.

Lo del Sr. Torra, el flamante presidente de la Generalitat, nada más llegar a la entrada del despacho oficial, le han dicho que ese no es el suyo, que es el del presidente: ¿qué seré?, se pregunta. Tendrá que "ponerse las pilas", cuidando que los polos no coincidan, digo yo. Claro que hay pilas que son eternas, sin ir más lejos las bautismales, aquí por muchas cabecitas que reciban el agua, como es bendita y no está corrompida y para más INRI (con el mayor respeto) no discurre por ninguna tubería, se queda almacenada hasta que llega el momento de vaciarla, desconozco el utensilio que se empleará para ello y dónde acabará el agua, pero lo que afirmo es que se vacía, de no hacerse imagínense lo que se encontraría el devoto al entrar en el templo.

En todo momento de la vida humana las pilas las llevas contigo, nuestro cerebro está compuesto por circuitos neuronales por los que discurren cantidades ingentes de información, que procesan nuestro pensamiento y que sueltan a través del habla lo que queremos decir. Estas pilas (las del cerebro) son las de mayor duración, de media se llega a los 80 años, que ya es decir. Los mayores de antaño tenían la ventaja de no tener pilas, y además no las necesitaban, no conducían y celebraban una sola vez la fecha de la boda.

