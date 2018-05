El desajuste formativo que Canarias no se puede permitir

La necesidad de una mejora radical de la formación profesional es una de esas ideas básicas que ha tardado demasiado tiempo en abrirse paso no solo en Canarias sino también en el resto de España. Nunca se podrá insistir bastante en recordar los problemas actuales de la escuela, la segunda enseñanza y la universidad. Hoy casi nadie discute que la disponibilidad de trabajadores adecuados, a todos los niveles, es una de las necesidades fundamentales de nuestra comunidad. Se trata de un déficit histórico que seguimos arrastrando. En Canarias de forma especial. La Formación Profesional en las Islas debería contar con 8.000 alumnos más de los que ahora tiene matriculados para ajustarse a la media europea en función de su población.

El turismo que tira de la economía canaria no se cansan de repetir que falta personal cualificado para responder a la demanda creciente de los últimos tiempos. No lo encuentran en las Islas. O al menos todo lo que necesitan.

Es un error contemplar la formación profesional solo desde la perspectiva del empleo, es decir, como oportunidad para conseguir una colocación. También es importantísima desde el punto de vista de la eficiencia del sistema productivo. Canarias tiene mayor potencial de crecimiento y de empleo, pero su desarrollo dependerá de que el sistema educativo y formativo dé la respuesta adecuada a las necesidades de capital humano que impone el nuevo contexto tecnológico y que afecta a todos los sectores productivos. La FP debe resultar un cauce adecuado para la formación integral.

Es casi un lugar común el dicho de que contamos con la generación de jóvenes mejor preparada de nuestra historia. Una aseveración que tropieza con un paro devastador en este colectivo de 25 a 34 años, donde la ocupación ha caído un 31% con respecto a los niveles precrisis. Canarias tiene aún 69.300 jóvenes de entre 16 y 20 años que no encuentran trabajo y que tampoco se están formando, ninis. Su insoportable falta de expectativas tiene mucho que ver con el fallo estrepitoso de la orientación académica hacia la vida laboral. Y la mitad de los titulados que encuentra empleo desempeña tareas por debajo de su capacitación. Es lo que se conoce como sobrecualificación. Lo más punzante, lo incomprensible, es que por una inquietante falta de planificación y de ajuste del modelo formativo a las necesidades del mercado sigamos todavía sin ser capaces de producir los profesionales especializados que demanda nuestro tejido productivo.

Los sucesivos gobiernos favorecieron, sin buscarlo y tal vez sin pretenderlo, ese desajuste con una apuesta constante por la expansión universitaria. En nuestra autonomía como en las demás. Por eso resulta todavía más lacerante que después de haber dedicado cantidades ingentes a formar a nuestros jóvenes, los empresarios sigan incidiendo en las mismas carencias.

En los últimos años, aunque con dificultad y lentitud, la Formación Profesional ha aumentado su prestigio. El prejuicio según el cual era el refugio de los menos capacitados ha quedado muy atrás, y el porcentaje de incorporación al mundo laboral se ha disparado, como se demuestra en el sector portuario y en los profesionales auxiliares del turismo. Indudablemente, son pasos muy positivos pero quedan todavía muchos que dar para resolver la descoordinación entre oferta y demanda, una de las grandes urgencias a las que hacer frente. Ni las administraciones, ni la Universidad la han resuelto, aunque la propia patronal no debería eximirse de autocrítica pues a los empresarios les compete también la preparación continua de sus empleados.

Lo comprobamos con el desarrollo de la nueva Formación Profesional Dual, que no evoluciona como debiera. Ni en Canarias, ni en gran parte de España, aunque en el País Vasco, cuyo ejemplo ha sido presentado en el Archipiélago en encuentros bilaterales, los resultados son bien distintos. En nuestra comunidad, por una cosa u otra, no acaba de despegar con el brío necesario. Y es una verdadera lástima, como ya lo hemos denunciado, porque ese modelo de formación, que vendría a ser como la figura del antiguo aprendiz adaptada a la realidad actual, ha demostrado enormes virtudes en otras latitudes, sobre todo para frenar la sangría del paro juvenil, vergonzante en Canarias. Pero no queda otra que persistir en esa dirección y promover cuantas iniciativas conduzcan a rentabilizar de forma adecuada nuestra inversión educativa.

Si la educación es la gran esperanza de Canarias, como ha repetido el presidente Fernando Clavijo en los debates sobre el estado de la región, alcanzar ese objetivo debe ser prioritario. No asumir con convicción ese reto, que implica a los poderes públicos y a los agentes sociales, equivaldría a derrochar talento y recursos. O sea, dilapidar riqueza. El gran reto de la educación canaria en la actualidad es situarse a la altura de las circunstancias, ofreciendo el tipo de formación que requieren los tiempos. Porque en el mundo versátil en el que vivimos, las fórmulas flexibles que faciliten la adaptación son las que están llamadas a tener éxito.