Todo sigue atado

Mañana resplandeciente, sin nubes hasta donde alcanza la vista, la llanura que divisamos está forrada de un manto verde por las lluvias caídas, tenemos que recrear la vista, para ser más preciso mi acompañante tiene esa oportunidad, lo mío es ir pendiente de la carretera, cuando el sol caiga plomizo, me dice mi amigo, abrasará la vegetación y solo veremos aridez. El comentario, como otros que tenemos, nos va acercando al lugar de la cita. Se divisa a lo lejos el penal de Soto del Real, la prisión toma su nombre del pueblo al que nos dirigimos. Hasta mediados del siglo XX la localidad se llamaba Chozas de la Sierra, el escudo de la localidad tiene entre sus símbolos tres chozas. Estamos los dos con pálpitos que no se ven, pero que dentro se notan. Y no es para menos, nos encontraremos con personas que desde hace 40 años no nos vemos. Hemos quedado en el ayuntamiento, es el lugar por antonomasia, en el que el forastero llega sin mayores dificultades y con la certeza del encuentro. Miramos y miramos el reloj del Consistorio, no pueden tardar, lo piensa y lo pienso. Y así es, ahí llegan, los cuarenta metros que nos separan se hacen eternos, es una nimiedad comparada con los cuarenta años. Es un momento inenarrable, en el que confluyen saudades como la añoranza, la felicidad y la emoción por un acontecimiento que llenará nuestras vidas. Es el instante del roce en el que los sentimientos se funden en abrazos prolongados llenos de querencias que el tiempo no ha sido capaz de borrar. Nuestros cabellos blancos, menos el de Pilar, se nos antojan negros y oscuros, de los que presumíamos en los años de nuestra juventud. Hemos cambiado mucho, pero hemos envejecido poco, durante este tiempo nuestros hijos se han hecho padres y sus hijos nos han hecho abuelos. Pero la madurez de nuestras vidas ha cogido el néctar que perdurará para siempre.

Los tinerfeños, todos los canarios, tienen la palabra. la opinión de tenerife pone a su disposición La columna del lector, una sección para resaltar por su interés y oportunidad la opinión de un lector entre las decenas de cartas recibidas a diario.