No quiero morir

Si hay un miedo natural y generalizado entre todos los seres humanos es el miedo a la muerte. Es normal tener cierto miedo a morir, sobre todo cuando nos encontramos en una situación de peligro como una enfermedad o accidente. Se convierte en un problema cuando convertimos ese miedo natural en un estado de pánico irracional. Cuando la muerte pasa a ocupar gran parte de nuestros pensamientos. Cuando relacionamos todo con la muerte. Lo cierto es que este miedo irracional e injustificado, capaz de provocar crisis de ansiedad, ataques de pánico o de obsesionarnos hasta el punto de aparecer sintomatología depresiva, acaba afectando de manera importante a la vida cotidiana. Esta fobia puede hacer que situaciones tan normales como conducir, viajar o ir a un concierto sean una fuente importante de estrés y ansiedad que, además de condicionar a tu entorno, da lugar a consecuencias personales para la salud y el bienestar físico y emocional.

Es importante superar estos miedos para poder vivir pacíficamente y libre de preocupaciones innecesarias. No podemos permitir que la idea de la muerte consiga que no disfrutemos de la propia vida. Y, ¿cómo podemos vencer este miedo?

1. Desde el momento que veas que la situación empieza a interferir negativamente en tu vida, pide ayuda profesional. Debes saber que no estás solo en esto. Muchas personas atraviesan la misma situación que tú. Suelen pensar que estas ideas obsesivas se deben a una falta de cordura y por eso suelen vivirlo en silencio, pero lo cierto es que este miedo irracional se ve con más frecuencia de la que uno imagina.

2. Enfoca a lo que depende de ti. No querer morir es algo que no depende de uno. Lo que sí depende de uno es lo que hagamos para mantener la salud lo mejor posible. Hacer deporte, hábitos de alimentación saludable, gestionar bien las emociones, llevar a cabo un buen descanso y hacer lo que nos hace sentir bien interfiere positivamente en nuestra salud.

3. Piensa que tenemos miedo porque nos han enseñado a tenerlo. El miedo se aprende, por lo tanto, podemos hacer que desaparezca. Aprender, desaprender y reaprender.

4. Acepta la idea que la muerte existe. La conciencia de la muerte puede ser utilizada para disfrutar más de la vida. Vive la vida de la manera en que debes vivirla. No la desperdicies preocupándote de algo que no vas a poder evitar y que forma parte de la vida.

5. Busca el porqué de tu miedo (una acontecimiento traumático, una muerte no superada?). Cuando encuentras la causa de tus miedos, los sentimientos catastróficos que genera disminuirán, por lo que será más fácil superar el miedo a la muerte.

6. Evitar pensar en la muerte no es la solución. El mensaje que le das a tu mente es que se trata de una amenaza por lo que las emociones que te hará sentir serán cada vez más limitantes e incómodas. La sensación de amenaza puede llegar a ser más desagradable e incapacitante que la amenaza en sí. No tengas miedo a imaginar y pensar sobre el tema. Lo cierto es que un miedo desaparece cuando te acercas a él aunque sea a nivel mental. Mientras te escondes y lo evitas, el miedo se alimenta, crece y se hace más fuerte. Por el hecho de pensar en ello, no va a ocurrir. Siento comunicarte que no tienes la suerte ni el poder, de convertir tus pensamientos en realidad tan solo por pensar en

ellos. ¡Ojalá pudiéramos! Seguramente todos tendríamos una vida idílica. Se trata de pensar en esa posibilidad pero no desde el catastrofismo, sino desde la racionalidad.

6. Esfuérzate en dejar de "preocuparte" por la muerte y empieza a "ocuparte" de disfrutar mientras estás vivo. Enfréntate a ese pensamiento y cuestiónalo.

7. Abraza el misterio a lo desconocido. La opinión de los materialistas (que no hay otra realidad más que la física) no es científica, solo es un sistema de creencias más. Nadie sabe lo que sucede cuando mueres.

Hoy estás vivo, así que vive, pero no de cualquier manera. ¡Vive bien! Que el miedo a la muerte no haga que todos los días de tu vida sean un infierno.

stylename="050_FIR_opi_02">tamaraconsulta@gmail.com