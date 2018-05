Las apariencias engañan

Una persona que desconfía es una persona sin seguridad exterior y da la espalda a los demás. Pudiera ser el inicio de una conversación entre alumnos de primero de Filosofía o vete tú a saber si de tesis doctoral. Encontrarse con casos al borde de la desesperación es el diario de los desesperados, que luchan por sobrevivir, y que abundan por doquier para no caer en el charco de una cloaca pestilente. La vida tiene sentido por muy desgraciado que sea el presente. Pero dicho de esta manera parece como meterse en una habitación sin luz y querer verla. Si te encuentras en ese tránsito la imaginación tiene que actuar con rapidez. Te para en el centro de la ciudad un hombre que con una demostración de afectividad excesiva e inusual trata de ganarse tu confianza; para lograrlo, lleva preparado un guión que hace ablandar al más duro corazón. No es un atrac violento pero sí psicológico. La víctima ha sido elegida entre decenas que en ese momento circulan por una calle intensa por su tráfico viandante. Se resiste el acosado por mucho que el acosador muestra sus habilidades. Mire usted le dice aquel a este, no le recuerdo, en casa se han hecho algunas obras, la primera de ellas fue hace decenas de años, pero a usted aunque han pasado muchos, para los dos, le insisto que me es un desconocido. Fíjese me dice, mi situación es angustiosa, me quedan unos meses de cotización para tener derecho a una pensión y no consigo trabajo, sigo dado de alta para realizar obras como la que le hice a usted, sigo siendo un pequeño empresario y no tengo ninguna ayuda. Mire, y me enseña un puñado de monedas de pequeño valor, es lo que tengo.

El otro día, sigue interpretando su papel, un portero de la zona me invito a un café porque ni para eso tengo. Lo siento, le dije, no puedo ayudarle, y nos despedimos. Lo hablaba con la amiga que por entonces le hicieron obra en su casa y el mismo contratista la hizo en la mía. Esa persona ha intentado embaucarte, él era mucho mayor que nosotros, no puede tener los años que te dijo, ten cuidado me advierte.