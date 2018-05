Un amigo me envía Pájaros de barro, de Manolo García. Detenida en su voz, sobrecogida por sus palabras, comienzo a escuchar algunas de sus canciones y me doy cuenta de que cada día es una nueva fuente de sorpresas. Oírlo me calma el desánimo de cada mañana. Dejo el telediario y sus tsunamis de muerte y desesperación; dejo los programas que cada día me proporcionan debates de miserias y dolores humanos: un niño muerto en la pantalla una y otra vez para sosiego de almas inquietas por algún crimen secreto, las madres abandonadas y que abandonan, políticos corruptos, vendettas de playas y salones de alto standing a rebosar de asesinos y trinchadores, juicios, crucifixiones, sermones de montaña y Nicaragua, Siria, Palestina, venta de armas y todo un mar de martirios y sinrazones. Apago el televisor, apago la radio, apago mi alma por unas horas y decido sonreír.

Desprenderme del teléfono me cuesta más pues aún tengo respuestas que dar en las redes, preguntas que hacer, discusiones, alertas que me tienen sin dormir desde hace meses. Pienso en la lengua, en la gramática , en el masculino y el femenino de mi mundo que no me deja conciliar el sueño, en nosotras y en la duplicidad del lenguaje y en cómo erradicar el masculino sin hacer sangre, sin tener que volar sobre cadáveres ya enterrados hace más de medio siglo, de consignas guardadas en mis múltiples armarios, en los silencios empotrados en alguno de esos armarios incluidos los de mi madre (mi madre la más libre de las mujeres que era más feminista que todas ellas juntas y jamás pronunció una palabra sobre el tema). Pienso en el mar y esos pájaros de barro que Faycan me envía para hacerme soñar con lo imposible. Aún me queda tiempo, pienso.

Pienso en las múltiples respuestas que debo dar a lo largo del día a quienes me interrogan sobre la vida y la muerte; a quienes me obligan a pronunciarme sobre lo divino y lo humano. Pienso en las voces de mi alma. Pienso en todo lo que me hace llorar. Creo que ya no tengo remedio, que hay un enlace subterráneo dentro de mi cerebro que me hace saltar de la cama y volar pesadamente sobre las cosas que me rodean. Me pesan las alas, me pesa el pecho diminuto de las aves y, sin saber cómo, ha entrado un pajarillo en la casa y se ha puesto a mirarnos desde el umbral de la cocina. Cuando he ido a cogerlo ha volado sobre los libros y ha ido a empotrarse contra los cristales del baño. Luego, valiente como ninguno, ha conseguido salir por la ventana que abrí para salvarlo. "Por si el tiempo me arrastra ?".