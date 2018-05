Cine de categoría 'uno'

Llevando a cabo un símil con las categorías de los fenómenos meteorológicos, si los fuertes vientos y las adversas condiciones climatológicas que refleja la película Operación: Huracán la hacen merecedora de un cinco sobre cinco, desde un punto de vista cinematográfico no pasa de un raquítico uno. He de reconocer que este proyecto previsible, reiterativo y absurdo, de poca fuerza, nula originalidad y escasa inventiva, no fue mi primera opción. Comencé a visionar primero otro de los estrenos de la semana, en concreto Verdad o reto, pero no fui capaz de aguantar hasta el final. La trama, diseñada para apaciguar las hormonas adolescentes, resultaba tan precaria y vulgar que no pude resistir demasiado tiempo. Pero como el deber de la crítica se imponía y no contaba con otras alternativas a mi alcance, acabe viendo esta Operación: Huracán, a pesar de que ya el propio título no presagiaba nada bueno. Ignoro cómo concluyó la cinta de terror de la que escapé decepcionado. Quizá remontase al final de la proyección. Lo que sí puedo asegurar es que, por desgracia, mi decisión de cambio no mejoró el nivel.

Su director, Rob Cohen, es habitual de una modalidad dentro del género de acción centrada en inundar de testosterona cualquier plano. Responsable de la primera entrega de la saga The Fast and the Furious, de Pánico en el túnel, con Sylvester Stallone al frente del reparto, de la tercera parte de La Momia, protagonizada por Brendan Fraser, de xXx, junto a Vin Diesel o de Obsesión, interpretada por Jennifer López, su cine es facilón y mayoritariamente dirigido a un público poco exigente. Las peleas, las persecuciones y el gancho de los actores principales se proyectan en la pantalla sin necesidad de ir acompañados de un guion elaborado. En otras palabras, su filmografía se dirige a un perfil de público que, cuando comienzan las imágenes, desconecta mentalmente hasta tal punto que prescinde de cualquier filtro que detecte una mínima calidad de la narración visual o una lógica en el relato.

Un grupo de delincuentes pretende robar un botín de cientos de millones de dólares cuando, coincidiendo con la puesta en marcha de su plan, un peligroso huracán de categoría cinco asola el lugar. Ante tal situación, las dos únicas personas con posibilidades de detener a los ladrones son un agente del tesoro y un meteorólogo. Ni el aspecto referido al atraco, ni el que se apoya en la catástrofe atmosférica, ni el desarrollo del suspense ni, por supuesto, las pretendidas pinceladas dramáticas, demuestran sentido alguno. Estando relativamente reciente el estreno de la también muy decepcionante Geostorm, el presente proyecto ahonda en los defectos más habituales de estas producciones. En todo caso, como ya no pude huir por segunda vez, afronté la proyección mirando continuamente al reloj. Una auténtica pérdida de tiempo.

Estrenada en los Estados Unidos a principios del mes de marzo, tan solo ha logrado recaudar seis millones de dólares, una cantidad muy inferior a los casi cuarenta que costó su rodaje. El desastre artístico, pues, tampoco se ha visto compensado en esta ocasión por una rentabilidad económica. El fiasco es total y a todos los niveles. En el elenco figuran nombres como Toby Kebbell -visto en La guerra del planeta de los simios, en su predecesora El amanecer del planeta de los simios y en la película española Un monstruo viene a verme-, Maggie Grace (que intervino en la serie de televisión Perdidos y en las dos entregas de La saga Crepúsculo: Amanecer) y Ryan Kwanten (con actuaciones en Ga'Hoole La leyenda de los guardianes y Disparo letal).

