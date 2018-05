La exigencia de la política

Ahora se descubre que un concejal del ayuntamiento de Ingenio y secretario general del PSOE en la localidad, Rafael Caballero, simulaba ser médico e incluso trabajaba como facultativo -según varios medios de comunicación- en un centro del Carrizal. Caballero era concretamente primer teniente de alcalde y concejal responsable de Recursos Humanos: según los datos disponibles, recursos no le faltaban. Algunos compañeros se han apresurado a incluir este asunto en la aciaga nónima de políticos que han engordado, embellecido o completado su currículo académico, pero si se confirman las sospechas e indicios no se trataría de la pillería de un pequeño o gran farsante, sino de un delito de singular gravedad. Y, sinceramente, creo que hay que apresurarse en separar ambas cosas. Haberse inventado un máster y, sobre todo, sostener insultantemente que el máster existe, se aprobó con un 7,5, es perfecto e incuestionable, demanda una dimisión; simular ser un médico, dispensar autorizaciones o recetas, es un delito penado con la cárcel.

Es cierto que los ganapanes de la política, ese oscuro y lánguido ejército de sombras que no sabrían ganarse la vida en otra parte, han hartado la paciencia de la gente. No basta con que sean unos listillos: pretenden también enmascararse con la cultura académica. Sí, abundan los indocumentados en todos los partidos políticos y, singularmente, en aquellos con oportunidades de encaramarse al poder. Pero sinceramente no comprendo la tranquilidad instantánea que para muchos supone que un concejal, una consejera o un presidente dispongan de un doctorado o un título de posgrado en una universidad extranjera. Recuerdo a un buen sujeto, un doctorado y una licenciatura, inglés y francés, diez años trabajando en una exigente empresa privada líder en su sector. Fue fichado como concejal estrella y se estrelló contra la rocosa realidad administrativa de un ayuntamiento en crisis -como casi todos- y, muy particularmente, fue víctima de las presiones de vecinos, compañeros del gobierno municipal, empresas proveedoras, su propia familia, decepcionada por no verle el pelo. La política, es cierto, parece a menudo una burbuja donde los privilegiados pueden olvidarse de los males del mundo para exprimir placeres aristocráticos, pero no: asumida con cierta seriedad, horneada por recursos siempre limitados y demandas que crecen exponencialmente, es una actividad muy dura en la que rara vez se aprecia el lado luminoso de la vida. El descrédito de los últimos años que sufre la clase política resulta, en España, apenas una intensificación de la tradicional y carpetovetónica imagen del político como un arrebatacapas, ignorante, fatuo y ladrón: es exactamente el retrato choricero que divulgó el franquismo durante cuarenta años, y antes, toda la metralla que impidió coagular un liberalismo congruente en este país. Las canonizaciones de la Santa Transición -con Adolfo Suárez como principal gallardete- duraron muy poco. Las lenguas de fuego que ahora centellean sobre la cabeza de Albert Rivera o Pablo Iglesias durarán todavía menos. El escándalo de los títulos fingidos o falsificados nos carga de un acre desprecio la actitud hacia los representantes políticos. Para la inmensa mayoría se limita a confirmar lo que son: lo peor de cada casa. Solo la falta de educación democrática e institucional explica que los políticos españoles puedan mentir impunemente, hozar en la corrupción y demostrar sin pausa su inutilidad y torpeza. Pero también viceversa. Caballero ha dimitido como concejal y dirigente local del PSOE. Sin dar explicaciones. Eso no es una dimisión. Es una huida.

