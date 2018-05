¿Celos en tu relación?

Ser moderadamente celoso no tiene por qué ser un problema siempre y cuando la manera que tengas de interpretar tu relación no se vea envuelta en pensamientos obsesivos que te impidan confiar en tu pareja de manera natural y donde la desconfianza sea el pilar básico de la relación. Cuando este tipo de pensamientos recurrentes se convierten en extremos, normalmente aparece un deterioro en la salud e incluso el desencadenamiento de malas conductas, como el control exhaustivo de la pareja y en los peores casos conductas violentas. Y es que cuando hablamos de "celos", nos referimos a una pequeña palabra de cinco letras que pone nombre a un conjunto de pensamientos y sensaciones desagradables que apenas te permiten comer ni dormir cuando percibes que la atención de alguien importante para ti pasa a ser disfrutada por otro/a.

Indiscutiblemente, los celos cuando superan una dosis razonable destruyen la pareja. Vivir en una continua amenaza y sentir que tu comportamiento está siendo constantemente observado, hará que, tarde o temprano, la pareja cambie su forma de comportarse, dé por imposible que la confianza fluya, que destruya la posibilidad de diálogo por agotamiento y finalmente, el miedo a perder al otro, acaba haciéndose realidad. Es lo que en psicología llamamos "profecía autocumplida". No ha sucedido por pensar en ello de manera repetida, sino por el comportamiento que has llevado a cabo por creer en ese pensamiento.

1. El primer paso para trabajar los celos es identificar las situaciones en las que aparecen y comentárselo a tu pareja. No con el objetivo de que cambie, sino para darle la oportunidad a esa persona de saber cómo te sientes ante determinados comportamientos. Quizás los celos tengan fundamento, pero quizás no sea así y si se analizan pensamientos, sentimientos y conductas es probable que puedan hallarse muchos errores de interpretación.

2. El exceso de romanticismo es un error. Valorar la idea de que una relación puede ser para toda la vida o no es la mejor opción. Pensar que necesitamos a nuestra pareja para ser feliz hace que entremos en pánico ante la posibilidad de perderla, por lo tanto la relación se moverá por miedo y necesidad. Hasta que no seamos capaces de ver que todo puede desaparecer, no podremos disfrutar de lo que tenemos. Si te compras la mejor moto del mercado pero no la sacas a la calle por miedo a que le den un golpe, no podrás disfrutar jamás de ella. No necesitas a nadie para ser feliz. Cuando disminuye esta necesidad, disminuye mucho los celos.

3. Cambio de conducta: no comprobar. Llamar cada 5 minutos a tu pareja, mirar su móvil, revisar correo y demás son conductas muy peligrosas que cada vez te generarán más ansiedad. Eres su pareja, no su detective.

4. Cambio cognitivo: cuidado con la imaginación. Puede ser muy buena pero también puede ser muy mala. Analiza tus pensamientos y cuestiónalos. A veces vemos montañas donde solo hay sacos de arena. Céntrate en la probabilidad y no en la posibilidad.

5. Valora qué percepción tienes de ti mismo. Los celos patológicos suelen aparecer en personas inseguras y con una autoestima mal regulada.

6. Confianza y comunicación como pilares básicos de la relación. Cuando comenzamos una relación no debemos olvidar que antes de nosotros, la otra persona tenía una vida, una familia, trabajo, ocio y no tiene por qué cambiar. Respetar el espacio de nuestra pareja es esencial, saludable y muestra de seguridad en uno mismo.

7. Típex al pasado: nuestras experiencias anteriores nos tienen que servir para aprender, pero no debemos aferrarnos a ellas. Que te hayan sido infiel en el pasado no quiere decir que te vaya a volver a suceder. O entierras tu pasado o tu pasado enterrará tu presente.

El problema no es sentir celos, sino la frecuencia y la intensidad con la que aparecen. Si es algo pasajero, lo consideramos como normal. Si es la sombra de tus días, ya se convierte en patológico y debes pedir ayuda profesional.

Tamara de la Rosa. Psicóloga

tamaraconsulta@gmail.com