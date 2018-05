El traje estaba usado, tenía muchos años, he pasado por bautizos, comuniones, bodas, comidas de empresa y hasta entierros, por todos estos pasajes y algún otro que no recuerdo conforman mi azarosa existencia. El cuidado que me ha dado el dueño, que siempre ha sido el mismo, he de reconocer que tiene mérito, algo así como repetir el trabalenguas de tres tristes tigres de una sola vez. En el armario, mi lugar de residencia, ocupo un espacio distinguido y separado de otras prendas, mi dueño evita así el roce con otros tejidos, quiere protegerme, ante cualquier color que no estuviera bien tintado para no dañar mi estado original. Pero claro con el paso del tiempo es inevitable que mi tejido no haya perdido consistencia y, que algunas arrugas sean difícil de eliminar y se pierda algo de color. Pero en general estoy para codearme con estos nuevos trajes de marca, digamos Hugo Boss, ¡qué va !, de ingenuidades lo mínimo. El mío tiene marca, cuando me compraron en unos grandes almacenes estaba en la sección de oportunidades, mi dueño iba buscando un traje arregladito, y lo encontró. Desde hace unos días se muestra (el dueño) empalagoso, no hace más que cepillarme y mirarme de arriba abajo, como esperando llevarme a un desfile de moda, que la verdad no estoy para eso. Por fin una mañana me enfunda en su cuerpo y salimos, con paso ligero, hacia el metro. Es un lujoso edificio el lugar a donde me lleva, en la sala de espera cuento diez personas, todos con trajes de diseños exclusivos, de una elegancia que haría languidecer a Valentino. ¿Qué pintaba aquí? De tener poderes saldría del cuerpo y me iría. Yo soy un simple y viejo traje, no me queda otra que aguantar. Llaman a una elegancia tras otra y mi autoestima textil quiere desaparecer. Somos los últimos de la sala mi dueño y yo. Pase, le dicen, estamos buscando un modelo de traje de firma en desuso y en buen estado de conservación para nuestra próxima colección. Por favor levántese y dé unos pasos. Basta, basta, y gracias, tendrá noticias de nuestra firma. Mi dueño recibe a los pocos días la siguiente misiva: "Nuestra organización le ha seleccionado para su próximo pase de temporada, el eslogan será; el traje del montón, con buen cuidado dura toda la vida".

Teófilo Pérez Campuzano.

Puerto de la Cruz