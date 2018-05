Hay muchas clases de madres. Las hay jóvenes, mayores, expertas, inexpertas, simpáticas, gruñonas, comprensivas, generosas, inútiles, vagas, curiosas? De todos los colores y tamaños son las madres. Las hay entregadas a la causa de la maternidad y se comportan de una manera casi perfecta, casi de manual, y son esas madres que una envidia cuando las conoces en casa ajena, siempre bien peinadas, siempre oliendo bien, siempre sonriendo con su delantal recién planchado, la primera en la puerta del colegio, la primera en visitar a los profesores, la primera en recoger las notas, la primera siempre en todo con cumpleaños perfectos en los que no falta de nada: globos, tartas con estrellas luminosas, payasos, y hasta desfiles de modelos infantiles si hace falta para regocijo de madres perfectas. Las hay que son un desastre de madres y se olvidan de ponerte el abrigo cuando hace frío, las botas de agua cuando llueve, el bocadillo del recreo, la nota al profesor cuando has estado en cama con fiebre, la hora de recogerte, el día que cantas en el coro, y hasta de cómo te llamas que siempre se confunde de nombres y mezcla todos los de tus hermanos. Además, ella nunca está bien peinada.

Sí. Son clases diferentes de madres, pero igual de adorables porque una, en su infantil concepción del universo, no sabe que existen distintas clases de madres. Una entiende de abrazos, de ser acunada, de mamar cuando tiene sed o te das un golpe y te duele el chichón y la sangre. Una lo que desea es que la quieran un poco y para eso sirven la mayoría de las madres. Hay que reconocerles ese detalle, aunque a veces parezca que son ariscas o no tienen ganas de besar a nadie; aunque a veces parezcan olvidadas o distantes, ellas siempre quieren lo que han parido. O casi siempre. Así lo dicen las leyes de la naturaleza que explican el comportamiento de nuestra especie, podamos o no entenderlo.

Pero hay algo indiscutible y es esa clase de madres que no aparece en los libros ni en las estadísticas, madres que tienen hijos especiales, hijos distintos a los demás hijos, hijos con problemas en el cuerpo o en el alma y que dependen de ellas a todas horas y en cualquier parte que ellas estén; hijos con características distintas a los demás hijos; hijos que no caminan o no hablan o no crecen o les crece solo el cuerpo y no les crece la razón o la memoria; hijos de sus entrañas a quienes los demás no reconocen, no aman, no entienden. Hijos especiales de madres especiales capaces de amar hasta límites que los demás no llegan a comprender. Madres maravillosas, entregadas, excepcionales, únicas.

Elsa López

Escritora y poeta