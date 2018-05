El "germen" de la familia es la raíz del amor de Dios

Yo no sé cuántos padres y madres, que aman a sus hijos y se desvelan por sus criaturas, son conscientes de que Dios se vale de ellos para transmitir a esos hijos todo su Amor. Tarea imposible, pensarán algunos, o quizá muchos. Si fuera imposible, Dios no habría contado con la familia para esa maravillosa tarea, no habría creado ni puesto en marcha este mundo.

Quizá no son muchas las madres que al contemplar los ojos de su recién nacido sueñan con que esos ojos pueden ver un día a Dios "cara a cara". Y, sin embargo, esa es la medida del amor divino de la que habla Benedicto XVI.

Ese "germen" de la familia es la raíz del amor de Dios que hará posible que un día nazca aquí y allá esa sociedad de paz con la que soñamos todos, y que está en la mente de Dios para que los humanos podamos vivir en paz, como en tantas ocasiones nos recuerda el Papa Francisco.

Y sin embargo, los ataques a la familia no cesan, y la mayoría organizados y dirigidos por los propios gobernantes en toda Europa: abortos, divorcios exprés, uniones entre humanos llamadas falsamente "matrimonios", manipulaciones en la educación para imponer la enseñanza de la ideología de género, etc., etc., y leyes que pretenden regular la custodia compartida -caiga quien caiga- de los hijos de las familias rotas. Acciones todas que generan violencia y dramas sin parar. Todos ellos son casos que no ayudan, antes al contrario a que la familia pueda ser la raíz del amor de Dios.

