Los violadores

Quedan para los San Fermines del año 2027, sin contar los del 2018, nueve años, casi una década. Ese año está muy lejano, dirían si se les pregunta a los amploneses/as y a los que no lo son, antes tenemos que vivir nueve años de festejos. Para qué ir a esa fecha. Pues mira, lo que respondería una mujer. Durante esos años desde los barrotes de la cárcel verán los San Fermines los cinco bárbaros que violaron a una joven. Y durante ese tiempo al menos se les acabaron las machotadas. Verán, el próximo San Fermín, si se les permite, por TV, con imágenes que captarán las empalizadas que les protegieron hace dos años de sus iguales y estarán siempre vigilados por funcionarios de prisiones. Los cuales no deberán distraerse lo más mínimo. No sea que los machotes no distingan a los congéneres. Los lelos en Leyes, es mi caso, nos hemos, me he quedado en la órbita terrestre, a punto de salirme por los cerros si los hubiera. Cuando he conocido la sentencia que ha estado meses y más meses en los despachos de tres jueces. Que han visto videos, que han evaluado pruebas, que tienen declaraciones de testigos, que prueban (técnicamente es otra cosa) la violación de una joven. Que la interpretación de los magistrados y ante todo la de uno de ellos, que con su voto los absolvía, no es de extrañar que ante tan injusta e inexplicable sentencia, salte la chispa a la calle para exigir la pena máxima.

Los cientos de miles de personas, la mayoría mujeres, que se han movilizado, lo seguirán haciendo mientras no se reforme el Código Penal.